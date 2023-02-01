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Кабмин РФ продлил выпуск автомобилей в упрощенных версиях

1 февраля 2023 14:01
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Кабмин РФ продлил выпуск автомобилей в упрощенных версиях

Правительство РФ продлило до 1 июня 2023 года  возможность выпуска в РФ автомобилей в упрощенных версиях, следует из документа.

Гражданам РФ продлили и разрешение на ввоз машин из-за границы без обязательной установки системы ЭРА-ГЛОНАСС. Правительство РФ с 12 мая 2022 года разрешило выпускать машины в упрощенных версиях. Документ действовал до 1 февраля 2023 года, а теперь срок его действия продлен, следует из постановления.

Отметки об упрощенной версии вносятся в электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС). Такие автомобили разрешается использовать в РФ и Белоруссии.

Разрешается выпускать автомобили всех экологических классов от Евро-0 до Евро-5. Правительственное постановление также оговаривает возможность не ставить на автомобили подушки безопасности, преднатяжители ремней безопасности, антиблокировочную систему тормозов (ABS) и системы контроля устойчивости автомобиля ESP, систему ЭРА-ГЛОНАСС.

Введение нового техрегламента с упрощенными требованиями для автомобилей поддержали все российские автопроизводители – КамАЗ, "Урал", "Группа ГАЗ", УАЗ, АвтоВАЗ. На Камском автозаводе подчеркнули, что снижение требований к продукции позволит сохранить рабочие места во время отказа заводов от импортных комплектующих и перехода на импортозамещение, в также позволит потребителям получить более дешевые при эксплуатации машины, пишет Смотрим.

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