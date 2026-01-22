К 2030 году 50% самолетов в РФ должны быть отечественными

Доля отечественных самолетов во флоте авиакомпаний России должна составить 50% к 2030 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственные документы.

Отмечается, что на сегодняшний день в парках авиакомпаний РФ 19% отечественных воздушных судов.

"Доля самолетов отечественного производства в парке российских авиаперевозчиков ​​​... 2030 год – 50%", – сообщает РИА Новости, изучив документ.

Также к 2030 году на отечественном рынке должно быть больше 70% российских беспилотных авиационных систем.

Ранее авиаэксперт Роман Гусаров в эфире телеканала "Россия" сообщил, что у России есть технологические возможности для разработки дальнемагистрального самолета. По его мнению, процесс успешного импортозамещения отечественного авиапарка может продлиться еще 10 лет.