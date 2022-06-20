Из Самары появился прямой рейс в столицу Дагестана

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С 17 июня налажено прямое авиасообщение между Самарой и столицей Дагестана городом Махачкалой.

Рейсы осуществляет компания UVT Aero. Рейсы назначены два раза в неделю – по пятницам и воскресеньям.

«По пятницам рейс вылетает из Самары в 17:20, прибытие в аэропорт города Махачкала в 18:30. Обратный рейс запланирован на 19:30, прибытие в Самару — в 23:00. По воскресеньям: время отправления из Самары в 13:10, прибытие в аэропорт города Махачкала в 14:20. Вылет из Махачкалы планируется в 15:10, посадка в аэропорту Самары — в 18:45. Время для каждого аэропорта указано местное», — пишет пресс-служба Аэропорта. Время в пути составляет два часа десять минут.

Перелеты выполняются на самолете модели CRJ-200 канадской компании Bombardier. Его вместимость составляет 50 мест. Билеты по тарифу «оптимум» на ближайшие рейсы обойдутся 10,312 тыс. – 12,312 тыс. руб. Более дешевые уже закончились.

Однако с 15 июля в Махачкалу можно улететь за 8,312 тыс. руб. по тарифу «Лайт», пишет Обозрение.