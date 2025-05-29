Из Самары чаще начнут летать в Тбилиси

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С наступлением лета в расписании международного аэропорта Курумоч станет больше рейсов в Грузию.

«С 3 июня рейсы в Тбилиси будут осуществляться три раза в неделю — частоту полетов на этом направлении увеличит авиакомпания Red Wings. Вылет рейса запланирован по вторникам на 6:10, прибытие в Тбилиси — в 8:55. Продолжительность полета 2 часа 45 минут, рейсы выполняются на самолете Суперджет Сухой вместимостью до 100 пассажиров», — сообщили в аэропорту Курумоч.

Летом из 63 региона увеличится количество рейсов и по России. Так, с 3 июня самолеты станут чаще летать из Самары в Калининград. Вылет запланирован по вторникам на 21:15, прибытие в Калининград — в 22:50. Продолжительность полета 3 часа 35 минут.

Также с 1 июня в расписании Курумоча появятся прямые рейсы до Иркутска. Время вылета из Самары — 16:05 по субботам, прибытие в Иркутск — в 00:50 в воскресенье (время местное для каждого аэропорта). Продолжительность перелета — около пяти часов, пишет 63.ру.