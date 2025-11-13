Я нашел ошибку
14 ноября местами в Самарской области ожидается туман
Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Москве.
Владислав Дерябин из Самарской области - в числе победителей конкурсного трека «Государство» проекта «Флагманы образования»
Целью соглашения является реализация совместных проектов, проведение теоретических и практических исследований, а также совершенствование существующих наукоемких технологий.
РКЦ «Прогресс» и ПривГУПС заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве
Пятую партию гумпомощи «за ленту» готовит Клуб семей военнослужащих Советского района «СВОи» к Новому году
Пятую партию гумпомощи «за ленту» готовит Клуб семей военнослужащих Советского района «СВОи» к Новому году
Полицейские пресекли незаконное культивирование наркосодержащих растений в Волжском районе
Полицейские пресекли незаконное культивирование наркосодержащих растений в Волжском районе
Самарцев приглашают на чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»
Самарцев приглашают на чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»
Вместе с новой работой найти новый смысл: служба занятости помогает трудоустроиться членам семей участников СВО
Вместе с новой работой найти новый смысл: служба занятости помогает трудоустроиться членам семей участников СВО
В Самаре 13-летний подросток на электросамокате сбил женщину
В Самаре 13-летний подросток на электросамокате сбил женщину
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка-смотр самарского искусства за год
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено

13 ноября 2025 10:38
190
13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы на паромной переправе от Октябрьского спуска до села Рождествено.

Так, в четверг судно отправится с правого берега Волги в 19:00.

В пятницу — из Самары в 11:00.

В другие дни паром будет курсировать по обычному расписанию трижды в день: из города в 8:00, 14:00 и 18:00, из Рождествено в 6:00, 12:30 и 16:30.

Напомним, с 5 ноября в этом направлении изменилось расписание омиков.

А с 10-го числа больше нельзя добраться по воде до Ширяева.

Посмотреть актуальное расписание можно на сайте перевозчика или уточнить по телефонам: 8 (846) 222-93-37, 8 (917) 011-42-21, пишет Сова.

12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025, 09:15
Соблюдайте правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
486
11 ноября 2025, 21:37
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
475
11 ноября 2025, 12:51
С 8 ноября временно исполняющим обязанности главы администрации Куйбышевского района Самары назначен Владимир Чванов.
520
13 ноября 2025  10:38
189
12 ноября 2025  09:15
497
11 ноября 2025  21:37
478
11 ноября 2025  12:51
523
11 ноября 2025  10:40
463
