Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено

13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы на паромной переправе от Октябрьского спуска до села Рождествено.

Так, в четверг судно отправится с правого берега Волги в 19:00.

В пятницу — из Самары в 11:00.

В другие дни паром будет курсировать по обычному расписанию трижды в день: из города в 8:00, 14:00 и 18:00, из Рождествено в 6:00, 12:30 и 16:30.

Напомним, с 5 ноября в этом направлении изменилось расписание омиков.

А с 10-го числа больше нельзя добраться по воде до Ширяева.

Посмотреть актуальное расписание можно на сайте перевозчика или уточнить по телефонам: 8 (846) 222-93-37, 8 (917) 011-42-21, пишет Сова.