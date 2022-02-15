Губернатор поручил главе Самары решить кадровый вопрос на общественном транспорте в кратчайшие сроки

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В ходе рабочего совещания по вопросам организации и обеспечения безопасности общественных перевозок в областной столице Дмитрий Азаров спросил о принятых мерах по нормализации ситуации на транспорте. По количеству жалоб жителей это одна из главных тем, после неубранных от снега улиц. Причиной сложностей в администрации города назвали нехватку профессиональных водителей, сообщает sova.info.

Констатация проблемы без конкретных решений губернатора не устроила:

"Мы запланировали и в этом, и в последующие годы обновление техники. На федеральном уровне этот вопрос я обсуждаю, но что толку, если у вас водителей не будет? Решите хотя бы этот вопрос. А мы поможем с обновлением транспортного парка".

Глава Самары Елена Лапушкина отметила: меры предпринимаются. Повышается зарплата (это основная причина нехватки водителей). Правда, частично повышение происходит из-за роста тарифов на проезд. Закладываются и дополнительные средства в бюджет Самары.



Губернатор подчеркнул, что это было сделано только после того, как ситуация крайне накалилась, хотя задача навести порядок была поставлена заблаговременно. Главе Самары поручено найти решение и кадровый вопрос с водителями закрыть.



Предыдущая критическая оценка от губернатора привела к снятию с должности директора МП "Благоустройство". Совсем недавно из-за проблем в сфере ЖКХ были уволены глава Жигулевска и руководитель теплоснабжающей организации.

Фото: администрация Самары