Гости всероссийского фестиваля «Тремоло» смогут быстро и комфортно доехать на электропоезде «Ласточка»

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С 7 по 10 июля 2022 года в Тольятти (Куйбышевская железная дорога) проходит всероссийский фестиваль музыки и искусств «Тремоло».

Отправиться из Самары в Тольятти можно на современном комфортабельном электропоезде «Ласточка» 4 раза в день. В пути до Тольятти пассажирский состав делает остановки на станциях Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино и Задельная. Время в пути составляет всего 1 час 27 минут. Для того, чтобы попасть на фестиваль необходимо выйти на станции Жигулевское Море.

Билеты на «Ласточку» можно приобрести в любой пригородной кассе АО «Самарская пригородная пассажирская компания». Стоимость проезда от станции Самара до станции Жигулевское Море составит 201,6 рубль. Проезд детей не старше 7 лет осуществляется бесплатно. Действуют федеральные льготы.