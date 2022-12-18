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Горадминистрация: все маршруты общественного транспорта – под контролем

18 декабря 2022 17:54
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В ближайшую ночь синоптики вновь прогнозируют осадки – снег с дождем и ледяной дождь.

В ближайшую ночь синоптики вновь прогнозируют осадки – снег с дождем и ледяной дождь. Поэтому подготовка персонала, техники и принятие специфических мер для содержания территорий и объектов городского хозяйства остается приоритетным направлением работ самарских служб благоустройства, коммунальщиков, а также предприятий транспортной сферы.

В частности, на совещании, которое в выходной день провел Владимир Василенко, в сложных погодных условиях муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» нацелено на непрерывный контроль за ситуацией на маршрутах, в том числе на мониторинг состояния трамвайных путей и контактной сети. 

«У предприятия имеется все, чтобы выполнить поставленные задачи. Что касается работ по линии контактного провода, то на утро у нас готов к выходу трамвай службы энергохозяйства. Он оборудован специальной жесткой алюминиевой вставкой, которая при обледенении ликвидирует этот налет, уберет с проводов весь иней, – пояснил директор МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов. – Кроме того, в нашем распоряжении находится 19 снегоочистительных вагонов, каждый из которых готов к работе. Из депо направим их на линию согласно графику – с 22:00 для обслуживания всех маршрутов. Как правило, в дневное время, особенно в часы пик, снегоочистители не выводим. В процессе работ, учитывая большую скорость движения, от вращающего щеточного оборудования могут отлететь наледь, камни, снег и повредить попутно движущиеся автомобили, травмировать пешеходов. Поэтому всегда стараемся очистить рельсы за ночную смену – до 05:00, то есть до начала движения обычных пассажирских составов. Все должно быть выполнено максимально оперативно и качественно, в полном объеме. Конечно, если возникнет острая необходимость, то снегоочистители будут «пробивать» трассу следования и избавлять ее от наледи и после 05:00».

Помимо этого, у сотрудников предприятия наготове пилы и другое специализированное оснащение для исправления ситуации в случае повала деревьев и обрыва проводов. Однако, специалисты будут стараться предотвратить это, для чего во взаимодействии с другими профильными службами города организуют постоянный мониторинг.

В дирекции МП «ТТУ» также сообщили, что уже ввели режим усиления работ. 

«Технический персонал находится в своих депо, чтобы при первой необходимости отправиться на участки, по которым проложены трамвайные и троллейбусные маршруты. Все вспомогательные машины мы тоже готовы вывести для ликвидации последствий непогоды, – заверил Михаил Ефремов. – Наши службы обеспечены необходимыми материалами, запчастями, если потребуется оперативно устранить поломки».

Службами благоустройства повышенное внимание уделяется очистке и обработке дорог, тротуаров, подъездов к «карманам» у остановок, посадочных площадок, лестничных маршей, периметров пешеходных переходов. 

Специалисты поясняют, что осадки в виде ледяного дождя не являются редкостью. С ними приходится сталкиваться ежегодно, неоднократно. При этом такое явление всегда представляет повышенную опасность как для автомобилистов, так и для пешеходов. Влага при попадании дождя на остывшее покрытие замерзает, образуя стекловидный налет различной толщины. Поверхность этого слоя в дальнейшем снова покрывается водой, в разы повышая скользкость. Это необходимо учитывать, особенно в условиях плохой видимости – при наступлении сумерек и ночного времени суток. Чтобы минимизировать случаи ДТП и травматизма, единственным эффективным способом борьбы с наледью является внесение противогололедных реагентов. Такие неотложные мероприятия продолжаются. А чтобы цикл работ выполнялся непрерывно, без простоя, профильные предприятия оперативно загружают в разбрасыватели песчано-соляную смесь и «Бионорд». На мостовых переходах во избежание коррозии металлоконструкций используется исключительно песок – этого требуют нормативы содержания.

При очистке и обработке учитывают и рельеф местности – особое внимание подъемам и спускам.

При преодолении сложных участков автомобилисты, в том числе водители большегрузов и общественного транспорта, могут самостоятельно использовать пескосоль из специальных придорожных ящиков. В Самаре они размещены по 82 адресам.

«Организация транспортного сообщения находится на непрерывном контроле. Сегодня весь общественный транспорт, который должен работать согласно Реестру перевозок и режиму выходного дня, находится на линии, – добавил заместитель руководителя городского Департамента транспорта Юрий Тапилин. – Утром 19 декабря все перевозчики также нацелены на плановый выход, чтобы горожане смогли добраться до мест работы, учебы, по своим делам. При этом все же рекомендуется не отправляться в дорогу без крайней необходимости. Если же поездки отложить невозможно, ГИБДД призывает водителей выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и боковой интервал между потоками, а также учитывать, что из-за гололедицы сцепление колес с дорогой снижается, а тормозной путь увеличивается в несколько раз. Необходимо исключить беспорядочное маневрирование, избегать выезда на полосу встречного движения и строго выполнять предписания дорожных знаков».

 

Фото:   администрация Самары

 

 

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