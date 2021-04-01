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Главного автобусного перевозчика Самары оштрафовали

1 апреля 2021 13:17
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Главного автобусного перевозчика Самары оштрафовали

Общая сумма взысканий составила 330 тысяч рублей, оштрафован был также директор предприятия. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры, 31 марта.

Прокуратурой Самары было установлено, что несмотря на условия муниципального контракта, которым было строго определено количество автобусов и расписание их движения, ООО «Самара Авто Газ» не смогло обеспечить достаточного количества транспортных средств для перевозки пассажиров.

Нарушения пришлись на период действия в регионе ограничительных мер, когда людям было необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Более того, под предлогом снижения количества перевозимых пассажиров, перевозчик самостоятельно уменьшил количество автобусов, выпускаемых на линию, увеличив время ожидания на остановках общественного транспорта в осеннее-зимний период. Только в ноябре прошлого года на 61 маршруте САГ ежедневно не выполнял от 60 до 114 рейсов.

В новом году нарушения продолжались и в отношении предприятия и директора общества 29 января были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (неисполнение условий муниципального контракта), пишет Обозрение.

Фото pixabay.com

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