Глава АВТОВАЗ Максим Соколов сообщил о необходимости индексации цен на автомобили Lada. Цены будут индексироваться в связи с увеличением реальной себестоимости машин, заявил журналистам Соколов в кулуарах форума «Транспорт России».

Он напомнил, что последняя индексация проводилась в январе 2025 года.

«Менее 2%, в несколько раз ниже уровня официальной инфляции. Так долго сдерживать рост невозможно — импорт вырос, агрессивный демпинг со стороны китайских стоков давил на рынок. Цены должны подтягиваться вслед за реальной себестоимостью», — приводит ТАСС слова Соколова.

В январе 2025 года компания проиндексировала цены на Lada Granta и Niva Legend. В среднем цены на модели Lada изменились на 1,8%.