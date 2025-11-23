Я нашел ошибку
Глава АВТОВАЗ Максим Соколов сообщил о необходимости индексации цен на автомобили Lada
В Самарской области начнут автоматически фиксировать блокирование контейнерных площадок
В Сызрани в ночь на 23 ноября дорогу не поделили две молодёжные компании на автомобилях
Мешающие уборке снега в Самаре машины будут перемещать
Экспорт грузинского вина в Россию вырос до максимума за полтора года
Самара отказалась от закупки скоростных «Валдаев» в пользу катеров КС-162
23 ноября 2025 14:05
144
Глава АВТОВАЗ Максим Соколов сообщил о необходимости индексации цен на автомобили Lada. Цены будут индексироваться в связи с увеличением реальной себестоимости машин, заявил журналистам Соколов в кулуарах форума «Транспорт России».

Он напомнил, что последняя индексация проводилась в январе 2025 года.

«Менее 2%, в несколько раз ниже уровня официальной инфляции. Так долго сдерживать рост невозможно — импорт вырос, агрессивный демпинг со стороны китайских стоков давил на рынок. Цены должны подтягиваться вслед за реальной себестоимостью», — приводит ТАСС слова Соколова.

В январе 2025 года компания проиндексировала цены на Lada Granta и Niva Legend. В среднем цены на модели Lada изменились на 1,8%.

Теги: Автоваз

