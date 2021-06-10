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ГИБДД предлагает создать электронный медицинский реестр водителей

10 июня 2021 09:43
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ГИБДД предлагает создать электронный медицинский реестр водителей

Научный центр безопасности дорожного движения МВД России предлагает создать электронный медицинский реестр с заключениями о допуске водителей к управлению транспортными средствами. Об этом говорится в информационно-аналитическом обзоре научного центра, с которым ознакомился ТАСС.

«Существует необходимость создания электронного реестра медицинских заключений о допуске к управлению транспортным средством с постоянным исключением из него лиц, имеющих соответствующие противопоказания», — сказано в материалах.

Там отмечается, что за последние 6 лет только на территории Москвы среди лиц, совершивших ДТП в состоянии опьянения, порядка 8−9% до происшествия попадали в поле зрения наркологической службы.

Вместе с тем, в обзоре отмечается, что около 80% пьяных водителей не попадают в поле зрения наркологических диспансеров, потому что сотрудники Госавтоинспекции самостоятельно проводят их освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, не обращаясь в медицинские учреждения.

«В этой связи необходимо организовать соответствующий обмен информацией с наркологическими организациями, в том числе о других правонарушениях, совершаемых в состоянии опьянения, в целях организации дополнительного медицинского контроля в отношении таких водителей, а также кандидатов в водители в рамках обязательного медицинского освидетельствования», — подчеркивается в научном обзоре ведомства.

Президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МВД, призвал делать все возможное, чтобы в ДТП было как можно меньше пострадавших, сосредоточить усилия на обеспечении безопасности пешеходов, беспощадной борьбе с пьянством за рулем и с нарушителями скоростного режима. По его словам, эти три болевые точки по сути являются основными факторами смертности людей на дорогах.

Теги: водители ГИБДД реестр

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