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ГИБДД не владеет данными о новых штрафах за парковку во дворах на местах для спецтехники

4 июля 2021 11:45
173
ГИБДД не владеет данными о новых штрафах за парковку во дворах на местах для спецтехники

Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ближайшее время будет введен штраф за то, что водитель припарковался во дворе на месте для скорой помощи, пожарных машин, МЧС или полиции. Сейчас санкций за такое нарушение в Кодексе об административных правонарушениях не предусмотрено.

В конце 2019 года в Центре организации дорожного движения сообщали, что департамент транспорта Москвы вместе с префектурой ЦАО и МЧС запустил пилотный проект, с помощью которого можно будет фиксировать случаи нелегальной парковки на площадке для пожарной спецтехники и на газоне. Такие нарушения предполагалось облагаться штрафами на 3 тыс рублей.

Теги: ГИБДД парковка спецтехника штраф

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