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ГИБДД начнет проверять QR-коды вместо бумажных документов на машину. Сообщение об этом опубликовано на портале госуслуг, где предложили водителям скачать мобильное приложение "Госуслуги.Авто".

Пока оно работает в тестовом режиме. После авторизации туда загружаются данные СТС из реестра транспортных средств.

Приложение еще не заменяет бумажные документы – до конца 2021 года инспектор вправе требовать их для проверки. Позднее появится возможность оплачивать автомобильные штрафы, загружать данные о техосмотре и страховках, оформлять Европротокол при ДТП, записаться на замену водительских прав и заключать договоры купли-продажи авто онлайн, передает Радио Маяк.