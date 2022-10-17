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Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи и моноколеса получат особый статус, а их скорость значительно ограничат. Просто и понятно о новых правилах в ПДД, которые вступят в силу с 1 марта 2023 года, рассказали специалисты объясняем.рф.

Теперь все они будут считаться средствами индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно будет со скоростью максимум 25 км/ч. А за пешеходом закрепят приоритет на дороге.



Ограничения ввели и по весу. По тротуарам, пешеходным и велодорожкам можно будет передвигаться на транспорте, который весит не более 35 кг. А вот правила на дорогах иные: по правой стороне проезжей части ездить можно без ограничений по массе. Но передвигаться по дороге могут только граждане старше 14 лет и лишь там, где максимальная скорость - 60 км/ч, а также там, где разрешено ездить велосипедистам, пишет Сова.



При этом транспорт обязательно должен быть оборудован исправными тормозами, фарами белого и красного цвета.



Переходить пешеходный переход можно исключительно пешком, ехать по нему на электросамокате запрещается.



Также для водителей средств индивидуальной мобильности появятся специальные знаки. Они помогут понять, разрешается ли использовать на конкретном участке такой транспорт.



Но это не единственные новые знаки. Теперь на дорогах будут обозначать места, где можно зарядить электромобили, а также участки, на которых запрещен проезд автобусов.



А вот знаки парковки станут разноцветными: синие - платные, белые - бесплатные.



Само обозначение платной парковки тоже модернизируют. К привычной белой букве "Р" на синем цвете добавят монеты, которые раньше были отдельным знаком.



То же самое произойдёт со знаком "инвалид". Он "переедет" с отдельной таблички на "парковку".

