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Электробусы в Самарской области нецелесообразны

22 мая 2025 11:59
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Электробусы в Самарской области нецелесообразны

Использование электробусов для обеспечения транспортного обслуживания населения не целесообразно, так как требует больших финансовых вложений. Об этом сказано в отчете правительства Самарской области за 2024 год в рамках ответа на вопросы депутатов.

Депутаты Самарской губдумы поинтересовались, когда будет осуществлен проект сообщения Самара –Южный город — Новокуйбышевск с помощью электробуса. В ответ на это в правительстве сообщили, что эксплуатировать этот вид транспорта в регионе не планируют, пишет Волга-Ньюс.

"На данный момент в рамках проводимой работы по обеспечению разработки проектов регионального стандарта транспортного обслуживания и регионального комплексного плана транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом необходимо финансирование более приоритетных направлений", — отмечается в отчете.

Теги: Городской транспорт

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