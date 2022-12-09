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Эксперты рассказали, что ждет российский авторынок в 2023 году

9 декабря 2022 13:11
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Эксперты рассказали, что ждет российский авторынок в 2023 году

В уходящем году продажи новых автомобилей в России показали рекордное падение почти в 2,5 раза, достигнув исторического минимума – 625-630 тыс. машин. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, какие факторы будут определять рыночную динамику в наступающем 2023 году.

По словам заместителя начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Виктора Пушкарева, определять состояние авторынка будет, прежде всего, состояние российской экономики, которая в будущем году будет находиться в режиме серьезной структурной трансформации, причем в условиях беспрецедентных санкций. В проекте бюджета РФ на 2023 году уже отражены прогнозируемые негативные последствия нового экономического кризиса: отрицательная динамика ВВП, падение объема экспорта, снижение реальных доходов населения и т.д. Очевидно, что авторынок, как элемент экономики, будет вместе с ней адаптироваться к новым условиям. В 2023 году вряд ли стоит ожидать существенного роста рынка новых автомобилей. Базовый прогноз агентства «АВТОСТАТ» ориентирован на объем продаж около 630-640 тыс. автомобилей.

«Продажи следующего года зависят не столько от экономических, сколько от политических факторов. Даже при том, что реальный эффект введенных санкций мы только начнем ощущать в следующем году, особо падать продажам уже некуда. Так что, если никаких дополнительных потрясений вроде второй волны мобилизации, расширения зон действия военного положения или эскалации уровней реагирования в регионах России не будет, то я бы рассчитывал на продажу около 700 тыс. автомобилей в 2023 году. Если же населению придется столкнуться с упомянутыми факторами, то рынок обвалится тысяч до 450 – 500», – комментирует директор по маркетингу и ИТ Группы компаний «Петровский» Сергей Новосельский.

Председатель Совета директоров «БН-Моторс» Алексей Подщеколдин также прогнозирует, что в следующем году в России будет реализовано порядка 700 тыс. новых машин. При этом LADA предположительно увеличит свои продажи до 350 тыс. машин (это результат 2021 года), УАЗ и ГАЗ также останутся на уровне 2021-го (30 тыс. шт. и 50 тыс. шт. соответственно). Китайские марки прирастут порядка на 50% до 170 тыс. машин (в том числе за счет запуска новых брендов), а по параллельному импорту удастся завезти не более 100 – 150 тыс. автомобилей. В свою очередь, заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «АВИЛОН» Алексей Стариков отмечает, что нехватка новых автомобилей на рынке по-прежнему сохраняется, и в перспективе ситуация не сильно улучшится. Именно этот фактор сдерживает продажи и влияет на динамику рынка. В текущих рыночных условиях склады дилеров пополняются благодаря хорошей доступности автомобилей китайских брендов и поставкам моделей по каналам параллельного импорта. Таким образом дилеры решили вопрос с остановкой поставок автомобилей брендов, ушедших из России, также анонсировали наличие новых моделей, которые ранее не были представлены в нашей стране.

 

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