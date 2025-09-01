Эксперт дал советы по проверке авто после летнего сезона

162

Осенью количество обращений в автосервисы традиционно увеличивается на 20–30%, причем большая часть проблем связана с последствиями летней эксплуатации автомобилей. Об этом рассказал «Известиям» 1 сентября продакт-менеджер бренда Delta Дмитрий Николаевич.

Специалист отметил, что жара, пыльные дороги и повышенные нагрузки могут привести к серьезным поломкам. Чтобы избежать дорогостоящего ремонта с наступлением холодов, владельцам автомобилей рекомендуется провести внеплановую диагностику ключевых систем.

«В первую очередь, необходимо проверить аккумулятор. Высокие летние температуры ускоряют его старение, и он теряет емкость. Проблема может проявиться только с приходом морозов, когда слабый АКБ не сможет запустить двигатель», — сказал эксперт.

По его словам, особого внимания требует система охлаждения, которая летом работает на пределе. Специалист рекомендует проверить уровень охлаждающей жидкости, осмотреть радиатор и шланги на наличие утечек и убедиться в исправности вентилятора.

«Летняя жара негативно сказывается и на тормозной системе. Частые остановки в пробках и перегрев снижают эффективность колодок и дисков, что может быть опасно. Стоит проверить их состояние и уровень тормозной жидкости», — отметил Николаевич.

Кроме того, не стоит забывать о кондиционере, который после интенсивной летней эксплуатации часто нуждается в дозаправке хладагентом и замене салонного фильтра. Своевременная диагностика этих узлов, как подчеркивают в сервисных центрах, поможет избежать непредвиденных поломок и подготовить автомобиль к сложному осенне-зимнему периоду.