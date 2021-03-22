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Экипажи ДПС три недели будут дежурить у детских садов Самары

22 марта 2021 12:54
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Экипажи ДПС три недели будут дежурить у детских садов Самары

На протяжении трех недель сотрудники ГИБДД всего региона проведут усиленные рейдовые мероприятия вблизи детских садов.

Широкомасштабное профилактическое мероприятие под названием «С ребенком в путь – автокресло не забудь!» пройдет в Самарском регионе с 22 марта по 11 апреля текущего года.

Подобная акция призвана привлечь внимание широкой общественности на важность обеспечения безопасной перевозки детей и обязательное использование детских удерживающих систем. 

Одной из главных составляющих акции станет проведение сотрудниками ГИБДД обучающих занятий по ПДД с воспитанниками детских садов.

На протяжении трех недель наряды ДПС в приоритетном порядке будут выставлены вблизи дошкольных образовательных учреждений, где проведут с родителями – водителями разъяснительные беседы по правилам перевозки юных пассажиров. При проведении мероприятий будут вручены специальные лифлеты (листовки) и методички - памятки, разработанные Росстандартом совместно с Общероссийской общественной организацией поддержки материнства и детства «Совет матерей» при поддержке ГУОБДД МВД России, содержащие информацию о требованиях и правилах по перевозки детей. 

К нарушителям правил перевозки детей будут применены меры административного воздействия. 

Также, в рамках мероприятий, возле детских садов будут организованы «Правовые ликбезы» для родителей, которые смогут ознакомиться с  «Мобильной выставкой детских удерживающих устройств», на которой будут экспонированы детские удерживающие системы.

Помимо прочего, в первых числах апреля, в социальных сетях пройдет областной флэшмоб под хештегом «Так модно пристегнись», на котором юные пассажиры и их родителей собственным примером покажут и расскажут о важности использования ремней безопасности и ДУУ.

  Региональная Госавтоинспекция выражает надежду, что данным мероприятием удастся донести важность соблюдения ПДД и обеспечение безопасности при перевозке детей. А сами малыши смогут лучше усвоить знания ПДД во время совместных занятий с полицейскими, ведь обучать детей правилам безопасного поведения на дороге необходимо с самого раннего возраста, так как правила, усвоенные в детстве, в дальнейшем становятся нормой поведения. 

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