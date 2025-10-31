Движение транспорта в Самаре временно скорректируют в связи с проведением Парада Памяти

68

В Самаре 7 ноября на площади им. В.В. Куйбышева состоится Парад Памяти. На период его подготовки и проведения в историческом центре Самары временно скорректируют движение транспорта, в том числе общественного.



С 12:00 до 19:00 6 ноября и с 06:00 до 17:00 7 ноября будет ограничено движение транспорта, включая средства индивидуальной мобильности, на следующих участках:



- по ул. Красноармейской – от ул. Чапаевской до ул. Самарской;

- по нечетной стороне ул. Красноармейской – от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской;

- по ул. Вилоновской – от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской;

- по ул. Шостаковича – от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе;

- по ул. Чапаевской – от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;

- по ул. Молодогвардейской – от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской.



На период с 06:00 6 ноября до 17:00 7 ноября на вышеуказанных участках улиц, а также по ул. Фрунзе от ул. Вилоновской до ул. Красноармейской и по ул. Галактионовской от ул. Ульяновской до ул. Вилоновской будет действовать запрет на остановку и (или) стоянку транспортных средств, включая средства индивидуальной мобильности.



Ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны, машины с пропусками, утвержденными ГУ МВД России по Самарской области, и городской наземный электрический транспорт.



Автобусы, работающие на маршрутах №№ 3, 24, 34, 90, 91 и 226 будут следовать по скорректированным трассам с 12:00 до 19:00 6 ноября и с 06:00 до 17:00 7 ноября. С временными схемами организации движения, включая движение городского пассажирского транспорта, можно ознакомиться в приложениях.

Фото: пресс-служба администрации Самары