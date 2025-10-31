Я нашел ошибку
С 12:00 до 19:00 6 ноября и с 06:00 до 17:00 7 ноября.
Движение транспорта в Самаре временно скорректируют в связи с проведением Парада Памяти
ГАИ СО: о режиме работы регистрационно-экзаменационных подразделений в праздничные дни
Который объединил более 2,5 тысяч человек. 
В Самаре прошел смотр парадных расчетов образовательных учреждений региона
В Самаре днем дождь, до +7°С.
1 ноября в регионе дождь, до +8°С
На данный момент порядка 200 человек получают необходимую медицинскую помощь в современных условиях.
В посёлке Центральный Богатовского района открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт
Оплатить имущественные налоги и НДФЛ можно быстро и легко через «Личный кабинет налогоплательщика».
УФНС СО напоминает об оплате имущественных налогов и НДФЛ
С 31 октября по 7 ноября в Самаре будет проходить 3-й круг чемпионата России по следж-хоккею в дивизионе «Лига героев» - Кубок «Герои нашего времени» среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
В Самаре стартовало первое мероприятие спортивной программы форума «Россия - спортивная держава»
Яркие и непосредственные, полные света, добра и веры в лучший день, все эти рисунки объединены одной темой – любовью к родному городу.
В СОУНБ откроется выставка детского рисунка «Мир глазами детей: город сегодня – город-мечта!»
Движение транспорта в Самаре временно скорректируют в связи с проведением Парада Памяти

31 октября 2025 15:13
68
С 12:00 до 19:00 6 ноября и с 06:00 до 17:00 7 ноября.

В Самаре 7 ноября на площади им. В.В. Куйбышева состоится Парад Памяти. На период его подготовки и проведения в историческом центре Самары временно скорректируют движение транспорта, в том числе общественного. 

С 12:00 до 19:00 6 ноября и с 06:00 до 17:00 7 ноября будет ограничено движение транспорта, включая средства индивидуальной мобильности, на следующих участках:

- по ул. Красноармейской – от ул. Чапаевской до ул. Самарской; 
- по нечетной стороне ул. Красноармейской – от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской; 
- по ул. Вилоновской – от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской;
- по ул. Шостаковича – от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе;
- по ул. Чапаевской – от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;
- по ул. Молодогвардейской – от ул. Вилоновской до ул. Ульяновской.

На период с 06:00 6 ноября до 17:00 7 ноября на вышеуказанных участках улиц, а также по ул. Фрунзе от ул. Вилоновской до ул. Красноармейской и по ул. Галактионовской от ул. Ульяновской до ул. Вилоновской будет действовать запрет на остановку и (или) стоянку транспортных средств, включая средства индивидуальной мобильности.

Ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны, машины с пропусками, утвержденными ГУ МВД России по Самарской области, и городской наземный электрический транспорт.

Автобусы, работающие на маршрутах №№ 3, 24, 34, 90, 91 и 226 будут следовать по скорректированным трассам с 12:00 до 19:00 6 ноября и с 06:00 до 17:00 7 ноября. С временными схемами организации движения, включая движение городского пассажирского транспорта, можно ознакомиться в приложениях.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

