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Движение поездов на перегоне Толкай- Новоотрадная Куйбышевской железной дороги восстановлено

16 мая 2021 10:17
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Движение поездов на перегоне Толкай- Новоотрадная Куйбышевской железной дороги восстановлено

16 мая 2021 года в 01:35 (мск) восстановлено движение поездов по одному пути на перегоне Толкай- Новоотрадная Куйбышевской железной дороги.

Работы по восстановлению движения по второму пути продолжаются. На месте происшествия работают порядка 400 железнодорожников, восстановительные поезда и спецтехника.

Напомним, 15 мая в 13:09 (мск) на перегоне Толкай - Новоотрадная двухпутного электрифицированного участка Кинель - Абдулино (Самарская область) произошел сход 15 вагонов грузового поезда.

Все пассажиры задержанных поездов обеспечены водой и питанием. Куйбышевская железная дорога приносит пассажирам и встречающим извинения за доставленные неудобства. Информацию о задерживающихся поездах можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» - «Фактическое движение поездов» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Теги: ЖД-аварии железная дорога сход вагонов

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