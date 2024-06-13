До конца июня РЖД запустит лист ожидания для покупки билетов онлайн

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До конца июня на сайте РЖД появится возможность встать в очередь в лист ожидания, если нужного билета в данный момент нет.

"Нам традиционно задают вопрос: если нельзя купить билет, можно ли встать в очередь? Мы в электронном виде сейчас это представим", – рассказал глава РЖД Олег Белозеров во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По словам Белозерова, около 80% билетов продаются именно в электронном виде, компания предпринимает различные шаги для улучшения взаимодействия с пассажирами.

В частности, для поддержки клиентов практически в круглосуточном режиме используется искусственный интеллект.

В свою очередь, глава правительства обратил внимание на то, что в летний период отпусков важно, чтобы у людей не возникало сложностей ни с покупкой билета, ни с ценами, ни с гарантиями возвращения обратно в нужное время, пишет Смотрим.