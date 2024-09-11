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В Самарской области для всех видов транспорта временно ограничено движение на участке трассы М-5 «Урал»

ФКУ "Поволжуправтодор" сообщает, что 11 сентября 2024 года в Самарской области на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа – Челябинск км 889+000 - км 889+400 будет ограничено движение всех транспортных средств.

Оно будет осуществляться по следующему графику:

- с 23:00 по 23:20 (здесь и далее время самарское);

- с 00:40 по 01:00.



Причина: работы по монтажу П-образных опор над проезжей частью, расположенных на этом участке.



ФКУ «Поволжуправтодор» просит учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков. Телефон круглосуточной диспетчерской службы ФКУ «Поволжуправтодор»: (8412) 55-11-04, моб. тел. 8 (908) 531-10-68.