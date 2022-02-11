Я нашел ошибку
Главные новости:
В интервью ЦУР рассказала Елена Стребкова.
Омикрон против Дельты: как в Самарской области распространяются оба штамма COVID-19
Песков назвал недоразумением ситуацию с допинг-пробами фигуристки Валиевой
Песков назвал недоразумением ситуацию с допинг-пробами фигуристки Валиевой
Минометчики ЦВО уничтожили укрепленные позиции «противника» на учении под Самарой
Минометчики ЦВО уничтожили укрепленные позиции «противника» на учении под Самарой
В Москве появился женский шампунь «На раёне»
В Москве появился женский шампунь «На раёне», в линейке представлены 23 района столицы
Каждый пятый госконтракт в прошлом году оказался сорван из-за роста цен на стройматериалы
Каждый пятый госконтракт в прошлом году оказался сорван из-за роста цен на стройматериалы
В Самаре планируют решать вопрос о ликвидации рынка на Московском шоссе-Ново-Вокзальной
В Самаре планируют решать вопрос о ликвидации рынка на Московском шоссе-Ново-Вокзальной
для Самары и Тольятти купят новые автобусы
Для Самары и Тольятти закупят новые автобусы
В Самаре хотят отдать несколько кварталов под реновацию хрущевок
В Самаре хотят отдать несколько кварталов под реновацию хрущевок
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.72
-0.08
EUR 85.38
0
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дан старт окружному этапу фестиваля «Театральное Приволжье»
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»
Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова представит «Сказку о рыбаке и рыбке» в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Для Самары и Тольятти закупят новые автобусы

11 февраля 2022 13:31
170
для Самары и Тольятти купят новые автобусы

В правительстве Самарской области задумались об обновлении автобусного парка региона. В первую очередь изменения в транспортной инфраструктуре должны коснуться Самарско-Тольяттинской агломерации (СТА).

Городская агломерация — компактное скопление населенных пунктов, главным образом городских, местами срастающихся, объединенных в сложную многокомпонентную динамическую систему с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями. Образование городских агломераций — одна из стадий урбанизации.

— Развитие СТА предусматривает обновление общественного транспорта, в том числе за счет средств, привлеченных Самарской областью из федерального бюджета. От региона направлена заявка на закупку 50 автобусов для Самары, 109 — для Тольятти, — сообщили в региональном правительстве.

Общественный транспорт, несмотря на все трудности, стараются развивать. Не так давно городу купили трехдверные МАЗы и троллейбусы «Адмирал». Речной транспорт также не остается в стороне. Власти планируют приобрести скоростные суда, пишет 63.ру.

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Стала известна новая схема изменения оси дороги на Ново-Садовой в Самаре
09 февраля 2022, 14:01
Стала известна новая схема изменения оси дороги на Ново-Садовой в Самаре
Дорога будет смещена вправо в сторону трамвайных путей относительно проезжей части. Транспорт
697
9-10 февраля будет временно ограничено движение транспорта в историческом центре Самары
09 февраля 2022, 12:41
9-10 февраля будет временно ограничено движение транспорта в историческом центре Самары
Это связано с проведением Дня памяти сотрудников ГУ МВД России по Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей. Транспорт
618
Самарцы предложили протянуть метро до «Кошелева»
08 февраля 2022, 14:00
Самарцы предложили протянуть метро до «Кошелева»
Местные жители давно жалуются на проблемы с транспортом и просят запустить больше муниципальных маршрутов. Строительство
626
В центре внимания
Кроме того, за истекшие сутки 16 пациентов умерли и 1 735 выздоровели.
11 февраля 2022  13:07
Кроме того, за истекшие сутки 16 пациентов умерли и 1 735 выздоровели.
148
в Самаре состоится сороковая юбилейная Всероссийская массовая гонка «Лыжня России»
11 февраля 2022  11:32
В Самаре состоится сороковая юбилейная Всероссийская массовая гонка «Лыжня России»
160
Дмитрий Азаров провел заседание межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства.
10 февраля 2022  20:03
В 2021 году в Самарской области более тысячи семей избавились от статуса «обманутых дольщиков» 
724
Дмитрий Азаров и Ольга Любимова обсудили реализацию нацпроекта «Культура» в Самарской области
10 февраля 2022  11:38
Дмитрий Азаров и Ольга Любимова обсудили реализацию нацпроекта «Культура» в Самарской области
504
 Еще 3 582 жителей Самарской области заболели коронавирусом
9 февраля 2022  13:21
 Еще 3 582 жителей Самарской области заболели коронавирусом
693
Весь список