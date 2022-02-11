Для Самары и Тольятти закупят новые автобусы

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В правительстве Самарской области задумались об обновлении автобусного парка региона. В первую очередь изменения в транспортной инфраструктуре должны коснуться Самарско-Тольяттинской агломерации (СТА).

Городская агломерация — компактное скопление населенных пунктов, главным образом городских, местами срастающихся, объединенных в сложную многокомпонентную динамическую систему с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями. Образование городских агломераций — одна из стадий урбанизации.

— Развитие СТА предусматривает обновление общественного транспорта, в том числе за счет средств, привлеченных Самарской областью из федерального бюджета. От региона направлена заявка на закупку 50 автобусов для Самары, 109 — для Тольятти, — сообщили в региональном правительстве.

Общественный транспорт, несмотря на все трудности, стараются развивать. Не так давно городу купили трехдверные МАЗы и троллейбусы «Адмирал». Речной транспорт также не остается в стороне. Власти планируют приобрести скоростные суда, пишет 63.ру.