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Депутаты Госдумы предложили ввести бесплатный проезд для студентов

22 июня 2025 13:14
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Депутаты Госдумы предложили ввести бесплатный проезд для студентов

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили в кабмин на заключение законопроект, которым предлагается предоставить студентам вузов и колледжей возможность бесплатного проезда на общественном транспорте, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Авторами проекта стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

"Предоставление бесплатного проезда позволит создать условия для эффективной учебной деятельности, самореализации и формирования активной гражданской позиции студентов", - отмечается в пояснительной записке к проекту.

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