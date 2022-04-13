Действие истекших прав продлят для личных автомобилей и для использования в работе

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Срок действия водительских удостоверений, который истекает в 2022-2023 годах, будет продлен на три года как для водителей личных машин, так и для тех, кто их использует для работы. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Во вторник опубликовано постановление правительства, которым водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в 2022 и 2023 годах, продлеваются на три года. "Это нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности. Теперь в течение трех лет необходимости в замене просроченных водительских удостоверений у них не будет, они продлятся автоматически", - сказала Волк.

В МВД России отметили, что на выдачу водительских удостоверений при истечении срока приходится большая часть выдаваемых водительских удостоверений. Поэтому, по словам Волк, продление срока действия водительских удостоверений позволит более 5 млн водителей в ближайшие три года продолжать беспрепятственно управлять транспортными средствами.

Также в МВД России добавили, что ранее в соответствии с постановлением правительства на один год продлены заключения Госавтоинспекции о соответствии учебно-материальной базы автошкол установленным требованиям. "Данное послабление также направлено на сокращение административной нагрузки на бизнес", - добавила представитель ведомства.