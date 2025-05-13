Число нелегальных автобусных перевозчиков в РФ превысило 30%

Я нашел ошибку
Главные новости:
Житель Борского района с ножом напал на бывшего одноклассника
Житель Борского района с ножом напал на бывшего одноклассника
В Самаре те, кто определился с профессией еще в школе, зарабатывают больше
В Самаре те, кто определился с профессией еще в школе, зарабатывают больше
В Жигулевске женщина украла телефон в аптеке, не смогла включить и выкинула
В Жигулевске женщина украла телефон в аптеке, не смогла включить и выкинула
В Красном Яре 13-летний подросток на питбайке ехал по автодороге
В Красном Яре 13-летний подросток на питбайке ехал по автодороге
Робот-диагност «Т Плюс» обследовал тепловые сети Сызрани
Робот-диагност «Т Плюс» обследовал тепловые сети Сызрани
В Самаре временно изменят расписание электрички до Сызрани
В Самаре временно изменят расписание электрички до Сызрани
Самарский бизнес может попасть на региональную витрину Wildberries
Самарский бизнес может попасть на региональную витрину Wildberries
В Самаре продлили срок строительства пятой очереди набережной
В Самаре продлили срок строительства пятой очереди набережной
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.89
0.03
EUR 90.11
-2.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ стартует майский цикл лекций проекта «Интеллектуальная среда»
В Самаре 10 мая пройдет спортивный фестиваль «Готов к защите Отечества»
Накануне Дня Победы во всех районах Самары проходят праздничные мероприятия
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Число нелегальных автобусных перевозчиков в РФ превысило 30%

13 мая 2025 10:18
116
Число нелегальных автобусных перевозчиков в РФ превысило 30%

Число нелегальных автобусных перевозчиков в России превысило 30%, рассказали «Известиям» в Общероссийском объединении пассажиров (ООП). Большинство из них работает на маршрутах между крупными городами и небольшими населенными пунктами.

Чтобы убрать нелегалов с рынка, Минтранс планирует скорректировать цифровую систему оценки автобусных перевозчиков, следует из проекта приказа ведомства, с которым ознакомились «Известия».

Кроме того, будут доработаны индикаторы риска, свидетельствующие о нарушениях перевозчиков. Существующие критерии имеют эффективность ниже 75%, что недостаточно для контроля, говорится в пояснительной записке к документу.

Новая схема поиска нелегалов будет опираться на цифровой реестр лицензий и реестр маршрутов регулярных перевозок, говорится в пояснительной записке.

«Сейчас хотят свести воедино реестр лицензий, где указаны номера автобусов перевозчика, разрешительные документы на регулярный маршрут, данные на договоры ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика. — Ред.), сведения об автовокзалах, треки ГЛОНАСС о передвижении транспорта, а также информацию о пассажирах и экипажах, которые по ряду маршрутов должны отражаться в госсистеме транспортной безопасности», — рассказал «Известиям» председатель правления ассоциации «Межрегионавтотранс» Сергей Храпач.

Сложив всю информацию воедино, специалисты Ространснадзора с точностью до 100% смогут выявить нелегалов или нарушителей лицензионных требований и наказать их, отмечает эксперт.

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Законопроект о локализации такси планируют принять 13 мая во втором чтении
12 мая 2025, 12:12
Законопроект о локализации такси планируют принять 13 мая во втором чтении
Законопроект о локализации автопарка такси, вызвавший критику бизнес-сообщества, может быть принят во втором чтении до конца мая. Транспорт
232
Штрафы за езду несовершеннолетних на электросамокате увеличили втрое
12 мая 2025, 10:33
Штрафы за езду несовершеннолетних на электросамокате увеличили втрое
Введение меры связано с участившимися случаями аварий. Транспорт
210
Самарцам напоминают про ограничение транспорта
09 мая 2025, 10:58
Самарцам напоминают про ограничение транспорта
Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать свои поездки с учетом ограничений. Транспорт
657
В центре внимания
Самарский бизнес может попасть на региональную витрину Wildberries
13 мая 2025  11:43
Самарский бизнес может попасть на региональную витрину Wildberries
102
Вячеслав Федорищев провел в открытом формате оперативное совещание областного Правительства.
12 мая 2025  19:35
Губернатор Вячеслав Федорищев поставил задачи по повышению эффективности работы с федеральным центром
363
Ограничение движения транспортных средств по дорогам межмуниципального значения введут в Кинельском районе
12 мая 2025  13:35
Ограничение движения транспортных средств по дорогам межмуниципального значения введут в Кинельском районе
450
В Самаре организована «горячая линия» по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров
12 мая 2025  11:42
В Самаре организована «горячая линия» по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров
320
В Самаре на Ленинградской увеличат количество вазонов и клумб
12 мая 2025  09:22
В Самаре на Ленинградской увеличат количество вазонов и клумб
226
Весь список