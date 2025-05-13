Число нелегальных автобусных перевозчиков в РФ превысило 30%

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Число нелегальных автобусных перевозчиков в России превысило 30%, рассказали «Известиям» в Общероссийском объединении пассажиров (ООП). Большинство из них работает на маршрутах между крупными городами и небольшими населенными пунктами.

Чтобы убрать нелегалов с рынка, Минтранс планирует скорректировать цифровую систему оценки автобусных перевозчиков, следует из проекта приказа ведомства, с которым ознакомились «Известия».

Кроме того, будут доработаны индикаторы риска, свидетельствующие о нарушениях перевозчиков. Существующие критерии имеют эффективность ниже 75%, что недостаточно для контроля, говорится в пояснительной записке к документу.

Новая схема поиска нелегалов будет опираться на цифровой реестр лицензий и реестр маршрутов регулярных перевозок, говорится в пояснительной записке.

«Сейчас хотят свести воедино реестр лицензий, где указаны номера автобусов перевозчика, разрешительные документы на регулярный маршрут, данные на договоры ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика. — Ред.), сведения об автовокзалах, треки ГЛОНАСС о передвижении транспорта, а также информацию о пассажирах и экипажах, которые по ряду маршрутов должны отражаться в госсистеме транспортной безопасности», — рассказал «Известиям» председатель правления ассоциации «Межрегионавтотранс» Сергей Храпач.

Сложив всю информацию воедино, специалисты Ространснадзора с точностью до 100% смогут выявить нелегалов или нарушителей лицензионных требований и наказать их, отмечает эксперт.