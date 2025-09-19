четверть новых автомобилей в Самарской области предлагается без скидок

130

В третьем квартале текущего года медианная скидка, которую официальные дилеры готовы предоставить покупателю нового автомобиля в Самарской области, составила 20%, а максимальная — 41%. 25% объявлений не включают скидки.

Согласно оценке экспертов Авто.ру, на рынке новых автомобилей формируется тенденция к сокращению как размера, так и количества скидок от официальных дилеров. Это обусловлено уменьшением автомобилей прошлых годов выпуска на складах, а также пересмотром ключевой ставки рефинансирования, который, как ожидается, станет стимулом для оживления спроса со стороны потребителей. В третьем квартале медианный размер скидки в Самарской области, который включает бонусы за оформление кредита, страховку и трейд-ин, составил 20%, не изменившись по сравнению со вторым кварталом. Максимальный размер скидки во втором квартале был 43%, но к середине сентября снизился до 41%.

Самая низкая медианная скидка была вновь зафиксирована в Республике Башкортостан, лишь 10%, тогда как в первом квартале она превышала 15%. Основной тренд в регионах – рост числа объявлений без дисконта. В Ростовской области уже треть новых автомобилей предлагается без скидок, а в Самарской области их доля достигла четверти.

«На рынке заметны первые признаки оживления спроса, после двух подряд снижений ставки рефинансирования. Кроме того, на складах у дилеров постепенно заканчиваются машины прошлого года выпуска. Вследствие этого сокращаются скидки за трейд-ин и эта тенденция сохранится до конца года. Ближайшие два месяца могут оказаться наиболее выгодным моментом для приобретения нового автомобиля», — прокомментировал Сергей Игнатов, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами Авто.ру.

Структура скидок самых продаваемые иностранных марок новых автомобилей в третьем квартале текущего года сложилась следующим образом: самый высокий размер медианной скидки отмечен у марок Jetour и Omoda – 28%. Больше всего скидок предлагают Geely и Belgee – более 96% предложений с дисконтом, тогда как у дилеров Haval более 18% объявлений без скидок.