четверть новых автомобилей в Самарской области предлагается без скидок

Я нашел ошибку
Главные новости:
Впервые в Самаре представят произведения композиторов-перкуссионистов
Впервые в Самаре представят произведения композиторов-перкуссионистов
В Сызрани в здании железнодорожного вокзала открылся рекрутинговый пункт транспортной полиции
В Сызрани в здании железнодорожного вокзала открылся рекрутинговый пункт транспортной полиции
в Самаре таксист обвиняется в хранении наркотического средства
В Самаре таксист обвиняется в хранении наркотического средства
Мошенники под предлогом спасения сбережений похитили 300 000 рублей у пенсионерки в Тольятти
Мошенники под предлогом спасения сбережений похитили 300 000 рублей у пенсионерки в Тольятти
В Самаре микрофинансовая организация была оштрафована 4 раза на общую сумму 400 тысяч рублей
В Самаре микрофинансовая организация была оштрафована 4 раза на общую сумму 400 тысяч рублей
Участники конкурса «Это у нас семейное» продемонстрируют знания об истории и культуре России
Участники конкурса «Это у нас семейное» продемонстрируют знания об истории и культуре России
Почта России поможет жителям Самарской области защититься перед сезоном простуд
Почта России поможет жителям Самарской области защититься перед сезоном простуд
Самарская кирха празднует 160 лет со дня освящения храма Св. Георга
Самарская кирха празднует 160 лет со дня освящения храма Св. Георга
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.17
0.17
EUR 98.98
0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Иван Носков встретился с коллективом компании «РКС-Самара»
Уже в эту субботу в сквере у площади Куйбышева пройдет долгожданный книжный фестиваль «Время читать»
В Самаре стартовал Международный кинофестиваль «Соль земли»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Четверть новых автомобилей в Самарской области предлагается без скидок

19 сентября 2025 09:47
130
четверть новых автомобилей в Самарской области предлагается без скидок

В третьем квартале текущего года медианная скидка, которую официальные дилеры готовы предоставить покупателю нового автомобиля в Самарской области, составила 20%, а максимальная — 41%. 25% объявлений не включают скидки.

Согласно оценке экспертов Авто.ру, на рынке новых автомобилей формируется тенденция к сокращению как размера, так и количества скидок от официальных дилеров. Это обусловлено уменьшением автомобилей прошлых годов выпуска на складах, а также пересмотром ключевой ставки рефинансирования, который, как ожидается, станет стимулом для оживления спроса со стороны потребителей. В третьем квартале медианный размер скидки в Самарской области, который включает бонусы за оформление кредита, страховку и трейд-ин, составил 20%, не изменившись по сравнению со вторым кварталом. Максимальный размер скидки во втором квартале был 43%, но к середине сентября снизился до 41%.

Самая низкая медианная скидка была вновь зафиксирована в Республике Башкортостан, лишь 10%, тогда как в первом квартале она превышала 15%. Основной тренд в регионах – рост числа объявлений без дисконта. В Ростовской области уже треть новых автомобилей предлагается без скидок, а в Самарской области их доля достигла четверти.

«На рынке заметны первые признаки оживления спроса, после двух подряд снижений ставки рефинансирования. Кроме того, на складах у дилеров постепенно заканчиваются машины прошлого года выпуска. Вследствие этого сокращаются скидки за трейд-ин и эта тенденция сохранится до конца года. Ближайшие два месяца могут оказаться наиболее выгодным моментом для приобретения нового автомобиля», — прокомментировал Сергей Игнатов,  руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами Авто.ру. 

Структура скидок самых продаваемые иностранных марок новых автомобилей в третьем квартале текущего года сложилась следующим образом: самый высокий размер медианной скидки отмечен у марок Jetour и Omoda – 28%. Больше всего скидок предлагают Geely и Belgee – более 96% предложений с дисконтом, тогда как у дилеров Haval более 18% объявлений без скидок.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
19 сентября 2025  09:54
Вячеслав Федорищев поздравил самарских оружейников с профессиональным праздником
114
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
18 сентября 2025  13:03
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
354
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
17 сентября 2025  12:21
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
724
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
17 сентября 2025  12:06
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
435
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
17 сентября 2025  09:31
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
1660
Весь список