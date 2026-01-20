Я нашел ошибку
Названо допустимое количество чашек чая в день
22 января СОУНБ приглашает на открытую просветительскую встречу с представителями Самарской ассоциации психообразования
Эконадзор минприроды Самарской области подвел итоги работы за 2025 год
В Сызрани жертвами мошенников стали две 29‑летние подруги
сфера искусства и развлечений стала лидером по росту зарплатных предложений по итогам 2025 года
Приложение «Госуслуги Дом» скачали 15 млн человек
Самара — в топ‑15 городов по числу точек Wi‑Fi
Разработан новый график тематических поездов в город-герой Волгоград по программе «Главный урок истории»
По итогам 2025 года государственный экологический надзор минприроды Самарской области рассмотрел 810 дел об административных правонарушениях, что в 2,5 раза превышает показатели 2024 года. Общая сумма наложенных штрафов выросла в 4 раза и составила 3,9 млн рублей. Дела поступают из прокуратуры, полиции, муниципалитетов – последние работают по переданным полномочиям, и анализ их деятельности в 2025 году будет подготовлен министерством в феврале.

«Рост статистики по делам – это не только следствие усиления контрольной деятельности, но и результат системной работы по совершенствованию правоприменительной практики и межведомственного взаимодействия. Наша основная цель – не просто наказать нарушителя, а побудить к соблюдению природоохранного законодательства, что является залогом сохранения благоприятной среды для региона», – отметил врио министра природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

Большинство дел – 541 – было возбуждено за нарушения в области обращения с отходами. Среди других: нарушения при внесении платы за негативное воздействие на окружающую среду, нарушение общих экологических требований, нарушение режима особо охраняемых природных территорий регионального значения, нарушения водного законодательства и законодательства о недрах и другие.

Также в течение года экологическими инспекторами минприроды региона было проведено 149 плановых и внеплановых проверок, включая мероприятия по геологическому контролю, надзору на ООПТ и патрулированию ЛЭП на орнитологически значимых территориях. Особое внимание уделялось охране памятников природы: по итогам обследований ООПТ составлен 21 протокол по ст. 8.39 КоАП РФ, все виновные лица привлечены к ответственности.

В качестве превентивной меры вынесено 203 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан.

Активно велась работа по взысканию ущерба, причиненного окружающей среде. По фактам нелицензионного пользования недрами на участках «Михайловский-2» и «Волчеямский» материалы направлены в природоохранную прокуратуру, которая обратилась в суд с исками на общую сумму порядка 4,9 млн рублей. Кроме того, за загрязнение территории памятника природы «Древостой дуба» в суде находится иск прокуратуры к ресурсоснабжающей организации на сумму 1,4 млн рублей.

