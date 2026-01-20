22 января СОУНБ приглашает на открытую просветительскую встречу с представителями Самарской ассоциации психообразования

22 января в 18:30 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на открытую просветительскую встречу с представителями Самарской ассоциации психообразования. Гостей библиотеки ожидает лекция на тему «Когда психология не работает», в ходе которой слушатели смогут узнать о самых частых причинах того, почему иногда психотерапия может не давать желаемых результатов.

Многие люди, обращаясь за помощью к психологам, ожидают, что советы специалистов смогут проложить ясный и чёткий путь к избавлению от всех душевных терзаний. Но такое представление является ошибочным. На результат может негативно влиять целый ряд обстоятельств: отсутствие должной мотивации клиента, слабый контакт с терапевтом или даже личностная несовместимость с ним, неправильный выбор метода терапии и многое другое. Тем не менее знание о подводных камнях поможет быстрее найти «своего» психолога и скорее приступить к конструктивной работе над собой, которая со временем действительно сможет принести свои плоды. Всем этим тонкостям и будет посвящена предстоящая лекция, которую проведут специалисты клиники психотерапии «Про тебя»: КПТ-психолог, член АКПП Александр Карасев и системный семейный психолог, АСТ-психолог Леонид Кроп.

Встреча состоится в рамках просветительского проекта психологической направленности «Компас жизни», который проводится Самарской областной универсальной научной библиотекой в партнёрстве с Самарской ассоциацией психообразования. Анонсы новых событий проекта «Компас жизни» можно будет увидеть в сообществах СОУНБ и САП «ВКонтакте». Подписывайтесь и следите за новостями!

22 января в 18:30, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!

18+