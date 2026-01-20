23 января в 12:00 на территории горнолыжного комплекса «СОК» (Верхняя площадка — ул. Батайская, 18б) студенты колледжей Самары отметят День студента вместе с Самарским Домом молодёжи.

«Холодные игры» — это спортивные соревнования команд профессиональных образовательных организаций. Участниками игр станут 10 команд, представляющих колледжи Самары, общей численностью 60 студентов.

Участников мероприятия ждёт насыщенная программа с увлекательными спортивными состязаниями, командной борьбой и атмосферой настоящего студенческого праздника. Формат «Холодных игр» позволяет участникам проявить не только физическую подготовку, но и лидерские качества, взаимовыручку и умение работать в команде.

По итогам всех конкурсов самые успешные команды, показавшие лучшие результаты, будут награждены призами от организаторов и партнёров мероприятия.

Соревнования, приуроченные ко Дню студента, проходят уже в шестой раз. В 2025 году в тройку победителей вошли команды из Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова, Самарского торгово-экономического колледжа и Самарского политехнического колледжа.

«Татьянин день» или «День студента» принято отмечать 25 января. Праздничная дата в календаре появилась благодаря открытию Московского университета в 1755 году. В этот день императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета». Статус всероссийского праздник обрел уже при императоре Николае I, который повелел отмечать 25 января как день всех высших учебных заведений в стране.

Организатором мероприятия выступает МБУ г.о. Самара «Самарский Дом молодежи» при поддержке администрации города Самары.