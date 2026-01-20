Я нашел ошибку
Главные новости:
С 9:00, 20 янвапя, суда «Нептун» и «Славир» возобновили движение между Рождествено и столицей региона.
Зимняя переправа «Самара — Рождествено» работает в штатном режиме
С 15 по 28 января 2026 года в городе Сочи проходит Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2026»
"Самарский КВН":  на Международном фестивале команд КВН Самарскую область представляют 15 команд
Выпавший снег имеет сложный состав, далекий от норм, применимых к питьевой воде, особенно в городах и промышленных зонах.
Химик рассказал, почему опасно есть выпавший снег
В ходе встречи Вячеслав Федорищев и Юрий Горяинов обсудили задачи по развитию района в 2026 году.
Вячеслав Федорищев обсудил с главой Красноярского района планы развития муниципалитета
По информации Приволжского УГМС 21 января в Самаре ночью -9, -11°С, днем -7, -9°С.
21 января в регионе небольшой снег, до -12°С
По итогам проверки полицейскими выявлены 5 иностранных граждан, незаконно осуществляющих трудовую деятельность.
В Самаре полицейские провели мероприятия по пресечению правонарушений миграционного законодательства
За 2025 год в Сызранском ЛО зарегистрировано 669 заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях.
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги работы за 2025 год
Сегодня, 20 января, поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 111 километре + 200 метров автодороги Самара – Бугуруслан в Кинель - Черкасском районе.
В Кинель-Черкасском районе произошло попутное столкновение двух автомобилей: КАМАЗ и Shacman
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.76
-0.07
EUR 90.16
-0.38
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Студенты колледжей Самары отметят День студента вместе с Самарским Домом молодёжи

174
студенты колледжей Самары отметят День студента вместе с Самарским Домом молодёжи

23 января в 12:00 на территории горнолыжного комплекса «СОК» (Верхняя площадка — ул. Батайская, 18б) студенты колледжей Самары отметят День студента вместе с Самарским Домом молодёжи.

«Холодные игры» — это спортивные соревнования команд профессиональных образовательных организаций. Участниками игр станут 10 команд, представляющих колледжи Самары, общей численностью 60 студентов.

Участников мероприятия ждёт насыщенная программа с увлекательными спортивными состязаниями, командной борьбой и атмосферой настоящего студенческого праздника. Формат «Холодных игр» позволяет участникам проявить не только физическую подготовку, но и лидерские качества, взаимовыручку и умение работать в команде.

По итогам всех конкурсов самые успешные команды, показавшие лучшие результаты, будут награждены призами от организаторов и партнёров мероприятия.

Соревнования, приуроченные ко Дню студента, проходят уже в шестой раз. В 2025 году в тройку победителей вошли команды из Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова, Самарского торгово-экономического колледжа и Самарского политехнического колледжа.

«Татьянин день» или «День студента» принято отмечать 25 января. Праздничная дата в календаре появилась благодаря открытию Московского университета в 1755 году. В этот день императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета». Статус всероссийского праздник обрел уже при императоре Николае I, который повелел отмечать 25 января как день всех высших учебных заведений в стране.

Организатором мероприятия выступает МБУ г.о. Самара «Самарский Дом молодежи» при поддержке администрации города Самары.

Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
20 января 2026  14:01
Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой прием
169
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
20 января 2026  13:52
В Самаре действует «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
173
На должность руководителя пресс-службы областного главка назначена подполковник внутренней службы Ирина Тарпанова
20 января 2026  12:26
На должность руководителя пресс-службы областного главка назначена подполковник внутренней службы Ирина Тарпанова
220
Сегодня, 19 января, на оперативном совещании Правительства Самарской области обсудили вопросы долевого строительства в регионе.
19 января 2026  20:16
Вячеславу Федорищеву на оперативном совещании доложили о работе по восстановлению прав «обманутых» дольщиков
484
В понедельник, 19 января, в Правительстве Самарской области состоялось оперативное совещание под председательством губернатора Вячеслава Федорищева.
19 января 2026  18:23
Успехи самарских вузов, обновление парка общественного транспорта и развитие первичного звена здравоохранения: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
1205
