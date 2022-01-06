Cadillac представила беспилотный автомобиль будущего InnerSpace с тапочками и пледом вместо руля

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Cadillac представила на CES 2022 концепт беспилотного автомобиля InnerSpace.

Снаружи он выглядит, как машина из фильмов про будущее. Даже сесть в машину кажется чем-то из научной фантастики: помимо дверей поднимается панорамная крыша.

Поскольку это полностью беспилотный автомобиль, то дизайнеры отказались от руля, педалей и передней консоли. На их месте находится пуфик с тапочками и пледом.

Также дизайнеры скрыли часть лобового стекла большим изогнутым экраном, который может работать в трех режимах, в том числе в дополненной реальности.

В салоне установлено одно кресло, которое может разделяться на два сидения.