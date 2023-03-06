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Больше всего автомобилей ВАЗ ездит по улицам Башкирии

6 марта 2023 11:46
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Больше всего автомобилей ВАЗ ездит по улицам Башкирии

Большая часть всех зарегистрированных в России автомобилей марки ВАЗ ездят по улицам Республики Башкортостан – 4,7%, почти столько же автомобилей ВАЗ в зарегистрировано в Краснодарском крае – 4,6%, чуть меньше 4,5% – в Самарской области. В целом автомобили марки ВАЗ составляют 18,8% от всего автопарка легковых автомобилей физических лиц РФ и являются самой популярной маркой в стране. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Он также рассказал, что автомобили Toyota и Hyundai чаще всего встречаются в Москве, там зарегистрировано 7,4% Toyota и 10,6% всех Hyundai.

Автомобили Toyota также популярны в Приморском крае – 5,4% всех зарегистрированных в России автомобилей этой марки, и в Иркутской области – 4,8%. Всего автомобили марки Toyota составляют 8,7% от всего автопарка легковых автомобилей физических лиц в стране, и они вторые по популярности после автомобилей ВАЗ.

Марка автомобилей Hyundai – третья по популярности в стране, они составляют 7,6% от всего автопарка легковых автомобилей физлиц в РФ. Кроме Москвы, автомобили этой южнокорейской марки часто встречаются в Московской области – 8,4% и в Краснодарском крае – 6%.

Больше всего автомобилей марки Kia ездит по улицам Санкт-Петербурга, там зарегистрировано 4,9% от всех автомобилей этого бренда. В Республике Татарстан ездит 4,4% всех Kia, а 3,2% в Ростовской области. Kia занимает четвертую строчку в рэнкинге популярности марок автомобилей в РФ, она составляет 7,5% от всего автопарка легковых автомобилей физических лиц России.

«Автомобили марок ВАЗ, Toyota, Hyundai и Кia – самые популярные в стране, что в первую очередь объясняется их ценовой доступностью. Однако если с запчастями для автомобилей ВАЗ проблем практически нет, то для остальных популярных иномарок ряд запчастей, например, передние фары или двери багажного отсека для Kia и Hyundai, дефицитны и заметно подорожали. Ситуацию должно позволить нивелировать создание индустриального промышленного сектора восстановления отработанных компонентов.  Соответствующее предложение разработали ряд комитетов Госдумы. Мы надеемся, что оно будет принято и воплощено в жизнь.» – отметил Евгений Уфимцев.

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