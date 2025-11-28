Более 50 дополнительных рейсов будет назначено в период новогодних праздников на КбшЖД

На Куйбышевской железной дороге в период новогодних и рождественских каникул назначаются дополнительные поезда формирования Куйбышевского филиала АО «ФПК».

Дополнительные рейсы появятся на самых популярных маршрутах, например,: в Москву из Уфы, Ульяновска и Самары. Также дополнительные рейсы назначены в сообщении между Самарой и Адлером.

Ожидается, что пиковыми датами отправления пассажиров в новогодние праздники станут 30 декабря и 11 января.

Железнодорожники ежедневно отслеживают наличие свободных мест в поездах. В случае роста спроса на ряде направлений будет рассмотрена возможность увеличения количества дополнительных рейсов либо включения дополнительных вагонов в уже назначенные составы.

Приобрести билеты и узнать подробности можно онлайн на нашем сайте, в веб-приложении и мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в кассах, сообщает пресс-служба КбшЖД.