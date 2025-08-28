Более 15 тыс. посылок отправлено с вокзалов Куйбышевской ЖД за январь – июль 2025 года

144

С января по июль 2025 года сервисом «Экспресс-доставка» деловой корреспонденции, писем, бандеролей и малогабаритных посылок на вокзалах Куйбышевской железной дороги воспользовались более 15 тыс. человек. Из них более 10 тыс. человек стали получателями посылок, а остальные выступали отправителями корреспонденции.

Отметим, что чаще всего сервисом пользуются жители Самары. С начала 2025 года услугой «Экспресс – доставка» здесь воспользовались более 6 тыс. человек. Из них более 3,8 тыс. человек стали получателями посылок из других городов, а более 2,2 тыс. человек – отправляли корреспонденцию из Самары.

Сервис также пользуется спросом у жителей Уфы, Саранска, Ульяновска и Пензы. Так, с вокзала Уфа было отправлено 539посылок, а получателями стали 497 человек. С вокзала Саранск было отправлено 350 посылок, в то же время получателями стали 405 человек. С вокзала Ульяновск было отправлено 421 посылка, а 951 человек получили на вокзале посылки из других городов. С вокзала Пензабыло отправлено 643 посылки, а получателями стали 971 человек.

Отправить и получить посылку очень просто: нужно обратиться в пункт «Экспресс-доставка» на вокзале, достаточно иметь при себе паспорт и знать контактные данные получателя. Оформление занимает несколько минут, при этом посылка не должна быть запакована, чтобы сотрудник убедился в отсутствии запрещенных к пересылке предметов.

Услугой «Экспресс – доставка» можно воспользоваться на всех вокзалах Куйбышевской магистрали, а отправят посылку ближайшим поездом.

Уточнить дополнительную информацию и рассчитать стоимость услуги

с помощью удобного калькулятора можно на сайтеwww.ekspress-l.ru.