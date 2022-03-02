Boeing приостанавливает поставки запчастей и техническое обслуживание своих самолетов у российских авиаперевозчиков

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В компании отметили, что основные операции в Москве приостановлены, а офис в Киеве временно закрыт.

Ранее нефтяная ExxonMobil объявила о своем выходе из нефтегазового проекта "Сахалин-1" в связи с ситуацией на Украине.

Кроме того, компания не будет инвестировать в новые проекты в России. "Сахалин-1" – один из крупнейших нефтегазовых проектов с прямыми иностранными инвестициями, реализуемых в России.

Оператором проекта являлся "Эксон нефтегаз лимитед", дочерняя компания корпорации ExxonMobil. Американский автоконцерн Ford приостанавливает работу в России. Эта мера вступает в силу немедленно и будет действовать до дальнейшего уведомления.

Ранее стало известно, что Apple приостанавливает продажи товаров в России, ограничит доступ к приложениям RT и Sputnik вне России, а также ограничит использование системы платежей Apple Pay, передает Радио Маяк.