Boeing приостанавливает поставки запчастей и техническое обслуживание своих самолетов у российских авиаперевозчиков

Я нашел ошибку
Главные новости:
ЕС работает над четвертым пакетом санкций против России
Конкурсный управляющий ООО «Томет»: за год удалось достигнуть стабильной производительности
Конкурсный управляющий ООО «Томет»: за год удалось достигнуть стабильной производительности
Дмитрий Азаров оценил возможности нового детского сада в селе Красный Яр
Дмитрий Азаров оценил возможности нового детского сада в селе Красный Яр
Самарский министр культуры призвала отказаться от масленичных гуляний
Самарский министр культуры призвала отказаться от масленичных гуляний
объявляется онлайн-конкурс среди авторов и исполнителей в преддверии 46 Всероссийского Ильменского фестиваля
Объявляется онлайн-конкурс среди авторов и исполнителей в преддверии 46 Всероссийского Ильменского фестиваля
В Самаре изменится движение автобуса
В Самаре изменится движение автобуса
В Самарском регионе стартовала акция «Узнай о своих долгах»
В Самарском регионе стартовала акция «Узнай о своих долгах»
Сегодня отказаться от наличных денег готово меньше россиян, чем год назад
Сегодня отказаться от наличных денег готово меньше россиян, чем год назад
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.75
-1.81
EUR 102.91
-1.57
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Появилась программа Первенства России по греко-римской борьбе среди юниоров в Самаре
В Чапаевске стартовал второй этап муниципального проекта «Движение – жизнь!»
Росгвардейцы организовали флешмоб для пассажиров железнодорожного вокзала Самары
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Boeing приостанавливает поставки запчастей и техническое обслуживание своих самолетов у российских авиаперевозчиков

2 марта 2022 09:59
185
Boeing приостанавливает поставки запчастей и техническое обслуживание своих самолетов у российских авиаперевозчиков

В компании отметили, что основные операции в Москве приостановлены, а офис в Киеве временно закрыт.

Ранее нефтяная ExxonMobil объявила о своем выходе из нефтегазового проекта "Сахалин-1" в связи с ситуацией на Украине.

Кроме того, компания не будет инвестировать в новые проекты в России. "Сахалин-1" – один из крупнейших нефтегазовых проектов с прямыми иностранными инвестициями, реализуемых в России.

Оператором проекта являлся "Эксон нефтегаз лимитед", дочерняя компания корпорации ExxonMobil. Американский автоконцерн Ford приостанавливает работу в России. Эта мера вступает в силу немедленно и будет действовать до дальнейшего уведомления.

Ранее стало известно, что Apple приостанавливает продажи товаров в России, ограничит доступ к приложениям RT и Sputnik вне России, а также ограничит использование системы платежей Apple Pay, передает Радио Маяк.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта.
2 марта 2022  11:33
На автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта.
146
Всю важную информацию самарские чиновники будут транслировать в Телеграм
2 марта 2022  11:02
Всю важную информацию самарские чиновники будут транслировать в Телеграм
174
2 марта в Самаре не будут включаться электросирены 
1 марта 2022  12:00
2 марта в Самаре не будут включаться электросирены 
448
В ходе встречи также обсудили итоги совместной работы за прошлый год, который стал годом восстановления экономики, несмотря на значительное негативное влияние пандемии.
28 февраля 2022  18:29
Представители общественных организаций региона подписали обращение в поддержку Президента России Владимира Путина
1559
Дмитрий Азаров об усилении ценового контроля в регионе.
28 февраля 2022  15:12
Дмитрий Азаров провёл заседание штаба по повышению устойчивости региональной экономики
705
Весь список