Билеты в двухэтажные поезда по специальным ценам можно приобрести до 3 марта

157

Пассажиры двухэтажных поездов формирования Куйбышевского филиала АО «ФПК» с 11 февраля по 3 марта 2022 года могут купить билеты по специальным ценам. Акция не распространяется на следующие дни: пятница – из Москвы, воскресенье – в Москву.

Поездки по выгодным ценам можно совершить в следующих двухэтажных поездах:

- № 49/50 Самара – Москва купе от 1699 руб., СВ от 4999 руб.

- № 137/138 Самара – Москва купе от 1299 руб.

- № 52/52 Пенза – Москва купе от 1299 руб., СВ от 4999 руб.

- №25/26 Ижевск – Москва купе от 1999 руб.

Акция не применяется одновременно с другими специальными тарифами/скидками. Количество мест и период могут быть ограничены. Цена применяется только к тарифам на проезд в поездах и вагонах АО «ФПК».

Приобрести билеты по специальным ценам можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах. Перечень поездов, участвующих в акции и более подробные условия ее проведения, доступны на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции».