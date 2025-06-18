"Автоваз" представил на ПМЭФ Lada Aura для такси

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Компания "Автоваз" представила на стенде в рамках Петербургского международного экономического форума автомобиль Lada Aura, предназначенный для такси, передает корреспондент ТАСС.

Автомобиль выполнен в белом цвете с желтой полосой по периметру кузова и черными "шашками" - стандартным обозначением такси.

Розничные продажи бизнес-седанов Lada Aura начались в России 30 ноября 2024 года.

Кроме того, на стенде "Автоваза" на ПМЭФ представлены автомобили Lada Niva Sport и новая модель бренда Lada Iskra Sport в черном цвете.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". На форуме будет работать тематическая зона "Территория инноваций" и пространство национальных брендов "Покупай российское!".

В программе запланированы Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность", дискуссионная площадка "Росконгресс урбан хаб". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также состоятся традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс.