Я нашел ошибку
Главные новости:
На ЖД-вокзалах России появятся станции Бери Заряд!»
На ЖД-вокзалах России появятся станции «Бери Заряд!»
В Тольятти откроется выставка Дорога истории – наша Победа»
В Тольятти откроется выставка «Дорога истории – наша Победа»
АВТОВАЗ поднимет цены на свои автомобили в России
АВТОВАЗ поднимет цены на свои автомобили в России
В Самарской области резко упали обороты и прибыль компаний нефтедобычи
В Самарской области резко упали обороты и прибыль компаний нефтедобычи
Безработный тольяттинец из-за мошенников лишился 140 тысяч рублей
Безработный тольяттинец из-за мошенников лишился 140 тысяч рублей
В Самаре погасли светофоры на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии
В Самаре погасли светофоры на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии
Самарская область – один из лидеров по работе с населением через соцсети
Самарская область – один из лидеров по работе с населением через соцсети
СберМегаМаркет — новое имя goods.ru в экосистеме Сбера
СберМегаМаркет — новое имя goods.ru в экосистеме Сбера
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.77
-0.32
EUR 90.45
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сегодня, 27 апреля самарцев приглашают на десятые Аксаковские онлайн-чтения
Дети сотрудников УИС СО покатались на электросамокатах
Широкомасштабные рейдовые мероприятия в выходные дни вновь проведут сотрудники Госавтоинспекции Самарской области
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Недвижимость Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

АВТОВАЗ поднимет цены на свои автомобили в России

27 апреля 2021 11:57
70
АВТОВАЗ поднимет цены на свои автомобили в России

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 мая увеличит стоимость своих новых автомобилей. Машины станут дороже в среднем на 2-5%. Об этом сообщает «Российская газета».

Так, Granta Sedan с нынешних 510 900 рублей подорожает до 519 900 рублей, Vesta Sedan с 723 900 до 743 900 рублей, Xray с 694 900 рублей до 706 900 рублей, Largus с 704 900 до 724 900 рублей, Niva Travel с 762 900 до 779 900 рублей, Niva Legend с 607 900 до 619 900 рублей.

Отмечается, что это уже третье повышение цен на Lada в 2021 году. «АвтоВАЗ» увеличивал стоимость автомобилей 15 января и 15 марта, пишут "Известия".

Теги: Lada Автоваз автомобили

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области не будут проводить массовые мероприятия 1 мая.
27 апреля 2021  10:52
В Самарской области не будут проводить массовые мероприятия 1 мая
Общество
102
В Самарской области эпидемиологическая ситуация не позволяет снимать коронавирусные ограничения
27 апреля 2021  09:56
В Самарской области эпидемиологическая ситуация не позволяет снимать коронавирусные ограничения
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
143
В этом году в Самаре должен появиться первый транспортно-пересадочный узел Пятилетка»
27 апреля 2021  09:34
В этом году в Самаре должен появиться первый транспортно-пересадочный узел «Пятилетка»
Транспорт
419
В Самарской области за сутки на 23 апреля выявлен 184 заболевших коронавирусом
26 апреля 2021  13:28
В Самарской области за сутки на 23 апреля выявлен 184 заболевших коронавирусом
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
346
В Самарской области ожидают сильный ветер
26 апреля 2021  11:16
В Самарской области ожидают сильный ветер
Происшествия
358
Весь список