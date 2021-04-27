АВТОВАЗ поднимет цены на свои автомобили в России

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Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 мая увеличит стоимость своих новых автомобилей. Машины станут дороже в среднем на 2-5%. Об этом сообщает «Российская газета».

Так, Granta Sedan с нынешних 510 900 рублей подорожает до 519 900 рублей, Vesta Sedan с 723 900 до 743 900 рублей, Xray с 694 900 рублей до 706 900 рублей, Largus с 704 900 до 724 900 рублей, Niva Travel с 762 900 до 779 900 рублей, Niva Legend с 607 900 до 619 900 рублей.

Отмечается, что это уже третье повышение цен на Lada в 2021 году. «АвтоВАЗ» увеличивал стоимость автомобилей 15 января и 15 марта, пишут "Известия".