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АвтоВАЗ объяснил появление логотипов Renault на деталях Lada Iskra

23 июля 2025 16:20
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АвтоВАЗ объяснил появление логотипов Renault на деталях Lada Iskra

Маркировка Renault на деталях новой модели Lada Iskra объясняется тем, что проект по разработке автомобиля начался еще при французских акционерах, и часть оснастки и пресс-форм для завода заказывалась еще в то время. Об этом «Известиям» 23 июля сообщили представители АвтоВАЗа.

«Перезаказывать новые пресс-формы только ради другого логотипа экономически нецелесообразно. Мы подтверждаем, что в номенклатуре деталей и компонентов, используемых для сборки «Искры», более 90% — это российское производство и поставщики», — подчеркнули на АвтоВАЗе.

При изучении новой модели Lada Iskra блогеры обнаружили на деталях автомобиля маркировку Renault, а также компоненты производства Японии и Китая, сообщал ранее в этот день «Журнал Авто.ру». К примеру, водительская подушка безопасности в Lada Iskra имеет китайское происхождение, а пассажирская — японское.

Разработка «Искры» начиналась на платформе CMF-B-LS, созданной Renault. Позже после ухода французов из капитала АвтоВАЗа архитектура подверглась реинжинирингу и стала технологически независимой, рассказывали в отечественной компании.

Теги: Автоваз

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