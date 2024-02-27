АвтоВАЗ начал тестовую сборку пассажирских Lada Largus

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На автозаводе «Лада Ижевск» начался тестовый выпуск пассажирских версий Lada Largus в дополнение к к пассажирским фургонам, которые начали собирать на прошлой неделе. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

Всего до мая 2024 года планируется выпустить около 80 автомобилей, на которых будут отработаны технологические процессы полного цикла производства, а также будет проведено обучение персонала, пишут "Известия".

По словам главы АвтоВАЗа Максима Соколова, завод прилагает максимум усилий для того, чтобы в мае перезапустить серийное производство автомобилей с надлежащим уровнем качества и в необходимых объемах.

В III квартале АвтоВАЗ собирается поставить на конвейер электромобили e-Largus. Объем выпуска будет зависеть от спроса и дополнительной балансировки мер государственной поддержки, указал Соколов. По цене е-Largus конкурирует с нелокализованными китайскими электромобилями, чья добавленная стоимость формируется за границей, однако покупатели этих машин в РФ получают государственную поддержку, размер которой фактически равен цене новой Lada Granta в средней комплектации, объяснил топ-менеджер.

«Считаем, что в сложившейся ситуации требуется точечная донастройка механизмов стимулирования спроса для того, чтобы оставить выделяемые на господдержку средства внутри страны, обеспечивая укрепление технологического суверенитета отечественного автопрома в рамках выполнения поручений президента России», — подчеркнул глава АвтоВАЗа.

Решение о переносе производства Lada Largus с основной площадки в Тольятти на завод «Лада Ижевск» было принято в конце лета 2023 года для высвобождения мощностей для выпуска новых моделей на платформе Vesta в 2024–2026 годах, указали на АвтоВАЗе.