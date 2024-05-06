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В Тольятти студентам рассказали об основных видах мошенничества с банковскими картами в сети Интернет и по телефону

6 мая 2024 13:15
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В Тольятти студентам рассказали об основных видах мошенничества с банковскими картами в сети Интернет и по телефону

В Самарской области сотрудники органов внутренних дел на постоянной основе проводят профилактические мероприятия, нацеленные на повышение правовой грамотности населения и профилактику дистанционного мошенничества. Так, в Тольятти в рамках акции «Осторожно, мошенники!» полицейские и общественники провели встречу со студентами  одного из колледжей города.

В рамках беседы дознаватель отдела дознания Управления МВД России по г. Тольятти Александр Юдинцев рассказал учащимся об основных видах мошенничества с банковскими картами в сети Интернет. Капитан полиции также объяснил ребятам, что при покупке вещей через всемирную паутину необходимо обращать внимание на данные продавца: если он указал минимум информации о себе и оставил только адрес электронного ящика, то это может быть мошенник. Также Александр Германович  посоветовал студентам осторожнее относиться к товарам со слишком заниженной ценой, объяснил, что при поступлении звонков, якобы из банка, стоит положить трубку и перезвонить по официальному номеру. Сотрудник полиции призвал студентов быть осторожными при использовании электронных кошельков, общении посредством мобильных устройств и социальных сетей с подозрительными лицами.

Заместитель председателя общественного совета при территориальном органе внутренних дел Николай Шахов, в свою очередь, сообщил: «Нужно игнорировать звонки с подозрительных номеров. Обязательно быть бдительными при общении в социальных сетях и при продажах и покупках на сайтах бесплатных объявлений. Следуя полученным рекомендациям, вы сможете защитить себя и своих близких от мошеннических действий и сбережете свои средства».

Полицейские и общественники рекомендовали студентам обо всех фактах мошеннических действий сообщать в полицию, ответили на все интересующие ребят вопросы. Молодые люди, в свою очередь, пообещали быть бдительными и поделиться полученной информацией со своими родными и близкими.

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