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Большинство самарцев считает английский наиболее полезным для карьеры

6 мая 2024 13:23
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Большинство самарцев считает английский наиболее полезным для карьеры

По мнению горожан, английский — наиболее полезный иностранный язык для карьеры. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Английский язык считают наиболее полезным для своей карьеры 47% респондентов. Среди вакансий, требующих знания иностранного языка, больше всего — именно для владеющих английским. При этом все большую востребованность у работодателей приобретает китайский язык, и уже каждый восьмой (12%) опрошенный самарец считает, что язык Поднебесной может сыграть значимую роль в росте по службе. Другие языки, такие как арабский, немецкий и испанский, упоминались гораздо реже (1—2% голосов опрошенных). Каждый четвертый (25%) констатирует, что в его работе иностранный язык не нужен.

Каждый второй опрошенный родитель считает, что для будущего детей самым полезным будет знание английского, но уже 29% поддерживает изучение китайского. Около 2% считают важным знание арабского языка, по 1% — французского, немецкого, испанского и японского языков, еще 3% упомянули другие варианты. Только 6% респондентов считают, что их детям не понадобится знание иностранных языков.

Топ-5 наиболее востребованных на российском рынке труда иностранных языков (в порядке убывания количества вакансий):
• Английский (больше всего вакансий в апреле 2024)
• Китайский
• Немецкий
• Французский
• Испанский

Согласно исследованию рынка труда, спрос на специалистов со знанием китайского языка за год в России вырос более чем в 1,6 раза (+63% вакансий по сравнению с апрелем 2023 года). Еще полгода назад китайский язык занимал четвертое место по востребованности в вакансиях, сегодня — уже второе, потеснив немецкий и испанский языки.

На рынке труда в апреле чаще всего требовались следующие специалисты со знанием китайского языка (в порядке убывания количества вакансий):
• Менеджеры по закупкам (больше всего вакансий в апреле 2024)
• Менеджеры внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
• Менеджеры по продажам/работе с клиентами
• Переводчики
• Бизнес-ассистенты/ассистенты руководителей

Больше всего в специалистах со знанием китайского языка сегодня нуждаются транспортно-логистические компании, организации, оказывающие услуги B2B, и промышленные предприятия.
 

Время проведения: 13 апреля — 2 мая 2024 года

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