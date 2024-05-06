Большинство самарцев считает английский наиболее полезным для карьеры

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По мнению горожан, английский — наиболее полезный иностранный язык для карьеры. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Английский язык считают наиболее полезным для своей карьеры 47% респондентов. Среди вакансий, требующих знания иностранного языка, больше всего — именно для владеющих английским. При этом все большую востребованность у работодателей приобретает китайский язык, и уже каждый восьмой (12%) опрошенный самарец считает, что язык Поднебесной может сыграть значимую роль в росте по службе. Другие языки, такие как арабский, немецкий и испанский, упоминались гораздо реже (1—2% голосов опрошенных). Каждый четвертый (25%) констатирует, что в его работе иностранный язык не нужен.



Каждый второй опрошенный родитель считает, что для будущего детей самым полезным будет знание английского, но уже 29% поддерживает изучение китайского. Около 2% считают важным знание арабского языка, по 1% — французского, немецкого, испанского и японского языков, еще 3% упомянули другие варианты. Только 6% респондентов считают, что их детям не понадобится знание иностранных языков.



Топ-5 наиболее востребованных на российском рынке труда иностранных языков (в порядке убывания количества вакансий):

• Английский (больше всего вакансий в апреле 2024)

• Китайский

• Немецкий

• Французский

• Испанский



Согласно исследованию рынка труда, спрос на специалистов со знанием китайского языка за год в России вырос более чем в 1,6 раза (+63% вакансий по сравнению с апрелем 2023 года). Еще полгода назад китайский язык занимал четвертое место по востребованности в вакансиях, сегодня — уже второе, потеснив немецкий и испанский языки.



На рынке труда в апреле чаще всего требовались следующие специалисты со знанием китайского языка (в порядке убывания количества вакансий):

• Менеджеры по закупкам (больше всего вакансий в апреле 2024)

• Менеджеры внешнеэкономической деятельности (ВЭД)

• Менеджеры по продажам/работе с клиентами

• Переводчики

• Бизнес-ассистенты/ассистенты руководителей



Больше всего в специалистах со знанием китайского языка сегодня нуждаются транспортно-логистические компании, организации, оказывающие услуги B2B, и промышленные предприятия.



Время проведения: 13 апреля — 2 мая 2024 года