АвтоВАЗ начал испытания электрической Lada Aura

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АвтоВАЗ проводит тесты электрической модификации удлиненного седана Lada Aura. Об этом в интервью «Российской газете», которое вышло 7 октября, рассказал гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Подробностями об электроседане Чемезов не поделился. Бензиновая Lada Aura построена на базе обновленной Lada Vesta и отличается удлиненной на 250 мм колесной базой. Aura оснащена двигателем объемом 1,8 л в связке с вариатором, взятым у китайских партнеров. Дебют автомобиля запланирован на текущий год.

«Очевидно, что двигатели внутреннего сгорания медленно, но неумолимо уходят в прошлое. Им на смену приходит более чистый для природной среды транспорт на электрической тяге», — заявил Чемезов, пишут "Известия".