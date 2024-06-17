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Автомобили Lada могут начать продавать в ОАЭ в 2024 году

17 июня 2024 12:51
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Автомобили Lada могут начать продавать в ОАЭ в 2024 году

Автомобили Lada могут поступить на рынок Объединенных Арабских Эмиратов уже в 2024 году. Об этом рассказал глава АвтоВАЗа Максим Соколов, сообщает «РИА Новости» 17 июня.

По словам Соколова, владелец дилерского центра, расположенного на центральной автомобильной улице в Дубае, проявил интерес к бренду Lada. Он приехал на завод АвтоВАЗа и подписал дилерское соглашение. Сейчас закупается первая партия автомобилей для тестовых испытаний и идет процесс получения сертификации для рынка ОАЭ.

Как отметил топ-менеджер, старые сертификаты, которые были получены при прежних акционерах (концерне Renault) не подойдет, поэтому что изменилась электронная архитектура автомобилей, блоки управления, активные и пассивные системы безопасности. Всем моделям приходится проходить сертификацию по новой. До конца текущего года этот процесс завершится, рассчитывает Соколов.

Как рассказывал глава АвтоВАЗа в интервью «Известиям», в ОАЭ будут представлены семейства Niva, Granta и Vesta, а также Largus и Aura, запуск которой на конвейере в Тольятти намечается на осень этого года.

Теги: Автоваз

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