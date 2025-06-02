Автоконцерны хотят лишить права продавать машины онлайн без посредников

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Ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) предложила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) запретить прямые онлайн-продажи автомобилей производителями и дистрибуторами.

Это предложение направлено на защиту потребителей и поддержку конкуренции в авторитейле.

В письме, с которым ознакомилась газета "Ведомости", президент РоАД Алексей Подщеколдин указал, что дилеры обладают необходимыми мощностями для ремонта и обслуживания автомобилей, чего нет у производителей и дистрибуторов. В Ассоциации опасаются, что развитие прямых продаж может ущемить права дилеров, навязывая им невыгодные условия, такие как поставки неликвидных машин и фиксация цен.

В качестве альтернативы полного запрета РоАД предлагает убрать из проекта национального плана упоминание о производителях и дистрибуторах, что позволит распространить норму о 5% онлайн-продаж на всех участников рынка. Исполнительный директор РоАД Игорь Чикин в интервью газете уточнил, что ассоциация предлагает запретить любые прямые продажи, включая онлайн, где право собственности переходит напрямую от производителя или дистрибутора к покупателю.

Дилеры хотят подстраховаться, так как еще до пандемии коронавируса многие автобренды презентовали планы онлайн-продаж в России, заявил "Ведомостям" исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов. По его словам, производителям и дистрибуторам нужны дилеры – хотя бы как сеть для выдачи машин и их обслуживания.

Схема с реализацией автотехники онлайн – через сайты производителей и дистрибуторов, маркетплейсов и даже банков – получила распространение в российском авторитейле, говорится в статье.

Первым маркетплейсом, запустившим продажи новых автомобилей, в 2023 году стал Ozon. В свою очередь, Wildberries запустил продажи машин в апреле 2024 года. Обе онлайн-площадки осуществляют выдачу транспортных средств клиентам через дилеров.