Автоконцерны хотят лишить права продавать машины онлайн без посредников

Я нашел ошибку
Главные новости:
Иван Овчинников назначен на должность заместителя главы городского округа Самара
Иван Овчинников назначен на должность заместителя главы городского округа Самара
Сборная Самарской области выступила на хоккейном турнире «Парни из стали»
Сборная Самарской области выступила на хоккейном турнире «Парни из стали»
Работу жителя Самары отобрали к участию во всероссийской фотовыставке ДЕТИ
Работу жителя Самары отобрали к участию во всероссийской фотовыставке ДЕТИ
МИД Турции: переговоры делегаций Москвы и Киева запланированы на 13:00 мск
МИД Турции: переговоры делегаций Москвы и Киева запланированы на 13:00 мск
Сегодня, 2 июня, в Самарской области ожидается гроза, усиление ветра
Сегодня, 2 июня, в Самарской области ожидается гроза, усиление ветра
В Самаре водитель сбил десятилетнюю девочку на велосипеде
В Самаре водитель сбил десятилетнюю девочку на велосипеде
В Госдуме возмутились салютом в российском городе в день атаки ВСУ
В Госдуме возмутились салютом в российском городе в день атаки ВСУ
Самарчанка, лишенная родительских прав, не платила алименты на содержание несовершеннолетнего сына
Самарчанка, лишенная родительских прав, не платила алименты на содержание несовершеннолетнего сына
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.62
0.12
EUR 89.25
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарской «ЗИМ Галерее» откроется выставка Екатерины Олениной
Самарский зоопарк приглашает гостей 4 июня на "День морской свинки"!
Самарский зоопарк приглашает на мероприятие "День защиты детей"!
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Автоконцерны хотят лишить права продавать машины онлайн без посредников

2 июня 2025 10:20
160
Автоконцерны хотят лишить права продавать машины онлайн без посредников

Ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) предложила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) запретить прямые онлайн-продажи автомобилей производителями и дистрибуторами.

Это предложение направлено на защиту потребителей и поддержку конкуренции в авторитейле.

В письме, с которым ознакомилась газета "Ведомости", президент РоАД Алексей Подщеколдин указал, что дилеры обладают необходимыми мощностями для ремонта и обслуживания автомобилей, чего нет у производителей и дистрибуторов. В Ассоциации опасаются, что развитие прямых продаж может ущемить права дилеров, навязывая им невыгодные условия, такие как поставки неликвидных машин и фиксация цен.

В качестве альтернативы полного запрета РоАД предлагает убрать из проекта национального плана упоминание о производителях и дистрибуторах, что позволит распространить норму о 5% онлайн-продаж на всех участников рынка. Исполнительный директор РоАД Игорь Чикин в интервью газете уточнил, что ассоциация предлагает запретить любые прямые продажи, включая онлайн, где право собственности переходит напрямую от производителя или дистрибутора к покупателю.

Дилеры хотят подстраховаться, так как еще до пандемии коронавируса многие автобренды презентовали планы онлайн-продаж в России, заявил "Ведомостям" исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов. По его словам, производителям и дистрибуторам нужны дилеры – хотя бы как сеть для выдачи машин и их обслуживания.

Схема с реализацией автотехники онлайн – через сайты производителей и дистрибуторов, маркетплейсов и даже банков – получила распространение в российском авторитейле, говорится в статье.

Первым маркетплейсом, запустившим продажи новых автомобилей, в 2023 году стал Ozon. В свою очередь, Wildberries запустил продажи машин в апреле 2024 года. Обе онлайн-площадки осуществляют выдачу транспортных средств клиентам через дилеров.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Иван Овчинников назначен на должность заместителя главы городского округа Самара
2 июня 2025  14:13
Иван Овчинников назначен на должность заместителя главы городского округа Самара
88
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Тольятти с Днем города
1 июня 2025  12:14
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Тольятти с Днем города
483
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем защиты детей
1 июня 2025  11:06
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем защиты детей
2922
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День защиты детей
1 июня 2025  10:44
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в День защиты детей
498
Вячеслав Федорищев:
31 мая 2025  14:19
Вячеслав Федорищев: "Два кандидата на пост тренера "Крыльев" в финальной стадии согласования"
710
Весь список