Автоконцерн АВТОВАЗ приостановит производство автомобилей в Тольятти 28 февраля

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В следующий понедельник, 28 февраля, «АвтоВАЗ» приостановит работу всех сборочных конвейеров головного завода в Тольятти из-за срыва цепочек поставок комплектующих. Об этом «Автоновости дня» узнали в инсайдерском сообществе Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

«Сказывается прерывание логистических цепочек в свете последних событий», — пояснили инсайдеры, отметив, что работа этих линий 3-го и 4-го марта также находится под вопросом.

Напомним, на заводе в Тольятти находятся три сборочных линии: СКП, ПАП-B0 и Kalina. На первой производятся внедорожники LADA Niva Legend и Niva Travel, на второй (мультибрендовой B0) организована сборка семейств LADA XRay и Largus, седана Renault Logan с кросс-версией и хэтчбека Renault Sandero с кросс-версией, а на третьей (Kalina) выпускают только LADA Granta, сообщает avtonovostidnya.ru.