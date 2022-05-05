Автобус № 70 направили в объезд ул. Промышленности в Самаре 5 мая

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В четверг, 5 мая 2022 года, в Самаре скорректировали схему движения автобуса № 70. Его направили в объезд улицы Промышленности. Об этом в соцсетях сообщили представители компании «СамараАвтоГаз».

— Изменения связаны с проведением аварийных работ на водопроводной линии по улице Промышленности от переулка Измайловского до улицы Советской Армии, — уточнил перевозчик.

Автобус № 70 временно будет курсировать следующим образом: улица Советской Армии, улица Мориса Тореза, улица Энтузиастов, улица Аэродромная и далее по маршруту. Данная схема будет действовать при движении в направлении сквера Санфировой, сообщает Самара-КП.