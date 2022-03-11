Авиакомпания Turkish Airlines не вводила ограничений на продажу билетов для граждан России

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Авиакомпания Turkish Airlines не вводила каких-либо ограничений на продажу билетов для граждан России. Об этом сообщил ТАСС представитель турецкого перевозчика.

Ранее Ассоциация туроператоров России со ссылкой на заявление авиакомпании для билетных агентств рассказала, что "Турецкие авиалинии" из-за блокировки российских карт с системами Visa и Mastercard была вынуждена приостановить продажу билетов россиянам на рейсы из Турции в другие страны.

Согласно утверждению АТОР, компания разрешает россиянам оформлять билеты по любым маршрутам, но все они обязательно должны начинаться или заканчиваться в России.

Также отмечалось, что все рейсы из России в Турцию и обратно остаются без изменений.