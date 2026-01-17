Я нашел ошибку
Главные новости:
Французская актриса и певица русского происхождения Марина Влади была женой Владимира Высоцкого в 1970-1980 годах. Сейчас ей 87 лет.
Французская актриса Марина Влади передала любовную переписку с Владимиром Высоцким в Росархив
О симптомах холодовой аллергии рассказала врач-дерматовенеролог Самарского областного кожно-венерологического диспансера Анна Макарова.
Аллергия на холод: самарский врач-дерматовенеролог рассказала как распознать симптомы
В слаломе-гиганте бронзовую медаль завоевал спортсмен из Самарской области, обучающийся ГАУ СШ «Чайка» Даниил Протопопов.
Даниил Протопопов - призер первенства ПФО по горнолыжному спорту
В их числе — директор самарского лицея «Престиж» Алексей Атапин. На данный момент за номинантов отдано уже 65 тысяч голосов. 
Жители региона могут поддержать земляка в народном голосовании Знание.Премия
Метеоролог предсказала время прихода весны
Метеоролог предсказала время прихода весны
Авиакомпания S7 Airlines вновь оштрафована за овербукинг
Авиакомпания S7 Airlines вновь оштрафована за овербукинг
Самарский депутат предложил вернуть в паспорт РФ графу «национальность»
Самарский депутат предложил вернуть в паспорт РФ графу «национальность»
В Госдуме предложили мигрантам оплачивать свою депортацию заранее
В Госдуме предложили мигрантам оплачивать свою депортацию заранее
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.83
-0.7
EUR 90.54
-1.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Авиакомпания S7 Airlines вновь оштрафована за овербукинг

166
Авиакомпания S7 Airlines вновь оштрафована за овербукинг

Авиакомпанию S7 Airlines вновь оштрафовали за неправомерный отказ в регистрации на рейс. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура, пишет Смотрим.

С соответствующей жалобой обращались пассажиры, которые не смогли улететь в Москву. Инцидент произошел летом прошлого года.

"S7 Airlines вновь оштрафована за овербукинг. <…> Установлено, что в августе 2025 года двум пассажирам отказано в регистрации на рейс в Москву в связи с превышением количества зарегистрированных пассажиров над количеством мест на борту воздушного судна", – говорится в Telegraм-канале ведомства.

Авиаперевозчика привлекли к административной ответственности за оказание услуг, не соответствующих нормативно-правовым актам, совершенное повторно. Размер штрафа составляет 30 тысяч рублей.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре проверили готовность крещенской купели на Полевом спуске
17 января 2026  12:08
В Самаре проверили готовность крещенской купели на Полевом спуске
212
14 педагогов примут участие во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» в Самаре
16 января 2026  13:52
14 педагогов примут участие во втором туре городского этапа конкурса «Учитель года» в Самаре
381
Жителям Самарской области напомнили правила безопасности для тех, кто планирует окунаться в прорубь
16 января 2026  13:33
Жителям Самарской области напомнили правила безопасности для тех, кто планирует окунаться в прорубь
411
Глава Самары проинформировал горожан, куда можно обращаться с жалобами на грязь в общественном транспорте
16 января 2026  13:29
Глава Самары проинформировал горожан, куда можно обращаться с жалобами на грязь в общественном транспорте
916
В четверг, 15 января, в Самаре состоялось заседание татарских общественных организаций Приволжского федерального округа.
15 января 2026  19:54
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании актива татарских общественных организаций ПФО
524
Весь список