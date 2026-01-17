Авиакомпания S7 Airlines вновь оштрафована за овербукинг

Авиакомпанию S7 Airlines вновь оштрафовали за неправомерный отказ в регистрации на рейс. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура, пишет Смотрим.

С соответствующей жалобой обращались пассажиры, которые не смогли улететь в Москву. Инцидент произошел летом прошлого года.

"S7 Airlines вновь оштрафована за овербукинг. <…> Установлено, что в августе 2025 года двум пассажирам отказано в регистрации на рейс в Москву в связи с превышением количества зарегистрированных пассажиров над количеством мест на борту воздушного судна", – говорится в Telegraм-канале ведомства.

Авиаперевозчика привлекли к административной ответственности за оказание услуг, не соответствующих нормативно-правовым актам, совершенное повторно. Размер штрафа составляет 30 тысяч рублей.