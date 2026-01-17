В России стартует X Всероссийский конкурс «Чемпионат по развитию внутреннего туризма «I LOVE RUSSIA-2026»

Конкурс направлен на популяризацию и развитие внутреннего туризма в муниципальных образованиях, использование новых форм и методов профориентационной работы для подготовки кадров туристической отрасли, выявление талантливой молодежи и их стимулирование к дальнейшей активности в области экскурсоведения и предпринимательства через защиту бизнес-идей в области туризма и гостеприимства.

Чемпионат с 2016 года является платформой для успешного сотрудничества между регионами, обеспечивая создание профессиональных и творческих объединений среди молодого поколения России. За 9 лет охват участников конкурса составил 80 субъектов России.

В 2026 году финал Всероссийского конкурса пройдет с 18 по 22 марта в Санкт-Петербурге и с 28 по 31 марта в Волгограде. Выбор региона защиты конкурсной работы остаётся за участниками.

Каждый регион – участник должен представить на конкурс видеоролик на выбранную тему: «Лучший экскурсионный маршрут», «Лучшая бизнес – идея в сфере туризма и гостеприимства». Проект состоит из двух этапов.

Эксклюзивным финалом Чемпионата станет общий фильм о красоте и величии России, который будет визитной карточкой городов-участников и позволит каждому региону стать потенциальной принимающей стороной как для туристов из других стран, так и для россиян, путешествующих внутри страны.

Более подробно о X Всероссийском конкурсе «Чемпионат по развитию внутреннего туризма «I LOVE RUSSIA-2026» можно ознакомиться в Положении о конкурсе.